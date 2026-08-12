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Kalp krizi geçirdi, 7 kişiyi aracıyla ezdi

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Devrim Karadağ

Rusya'nın Omsk kentinde kontrolden çıkan bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Rusya'nın güneybatısındaki Sibirya bölgesinde yer alan Omsk kentinde bir sürücü, aracıyla yayaların arasına girdi. Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, olayda yedi yaya ve sürücünün kendisi yaralandı.

Bölge savcılığından yapılan açıklamada, sürücünün aracın kontrolünü kaybederek trafik adasında bekleyen yayalara çarptığı ifade edildi. Savcılık, kazanın bilançosunu şu sözlerle duyurdu:

"Kaza sonucunda yedi yaya ve 1962 doğumlu binek araç sürücüsü, farklı derecelerdeki yaralanmalarla sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir."

Kalp krizi geçirdi, 7 kişiyi aracıyla ezdi 1

"CEZAİ SORUŞTURMA BAŞLATILABİLİR"

Acil servis yetkilileri TASS'a verdikleri bilgide, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardında yatan ilk şüphenin bir kalp rahatsızlığı olduğunu aktardı. Savcılık, yaralanmaların ciddiyetinin tespit edilmesinin ardından olayla ilgili cezai soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verileceğini bildirdi.

Kalp krizi geçirdi, 7 kişiyi aracıyla ezdi 2

Kalp krizi geçirdi, 7 kişiyi aracıyla ezdi 3

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rusya
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