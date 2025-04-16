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Kalp Krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu merak ediliyordu! Doktorundan açıklama geldi

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan Önder'in 12 saatlik bir operasyon sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Önder'in doktorları sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Doktor Ertan Sağbaş, Önder'in sağlık durumunun yoğun bakıma alındığı andan daha iyiye gittiğini söylerken hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

Kalp Krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu merak ediliyordu! Doktorundan açıklama geldi
Begüm Özkaynak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi nedeniyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü. Önder'in doktoru Ertan Sağbaş, durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"DEĞERLERİ YOĞUN BAKIMA ALINDIĞI ANDAN DAHA İYİ"

NTV'ye konuşan doktoru Ertan Sağbaş değerlerinin yoğun bakıma alındığı andan daha iyiye gittiğini söyledi.

ÖNDER'İN KIZI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder önceki akşam kalp krizi geçirdi. Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastaneden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Ceren Önder Kandemir paylaşımında, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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kalp krizi Doktor Sırrı Süreyya Önder ameliyat sağlık durumu DEM Parti
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