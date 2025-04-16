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Kalp krizi gelmeden önlem alın! Bu besin kalbinizi zırh gibi korur: Omega-3 açısından zengin balık türleri hangileridir? Harvard Profesörü'nden uyarılar...

Kalp sağlığının korunmasında beslenme alışkanlıklarının önemi, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan balık tüketiminin, kalp krizi riskini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Harvard Tıp Fakültesi Profesörü ve Harvard Halk Sağlığı Okulu Kardiyovasküler Epidemiyoloji Programı Direktörü Eric Rimm çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Kalp krizi gelmeden önlem alın! Bu besin kalbinizi zırh gibi korur: Omega-3 açısından zengin balık türleri hangileridir? Harvard Profesörü'nden uyarılar...

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha vurgulanırken, uzmanlar özellikle balık tüketiminin kalp krizi riskini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Harvard Tıp Fakültesi Profesörü ve Harvard Halk Sağlığı Okulu Kardiyovasküler Epidemiyoloji Programı Direktörü Eric Rimm, yıllardır yapılan araştırmalarla, haftada birkaç kez balık tüketen kişilerin, hiç balık yemeyenlere kıyasla daha düşük ölümcül kalp krizi riski taşıdığını vurguladı.

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Bilimsel araştırmalar, Omega-3 açısından zengin beslenme düzeninin kalp krizi riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle yağlı balıklardan alınan Omega-3 yağ asitlerinin kalp sağlığını birçok yönden iyileştirdiği gösteriliyor. Uzmanlar, sardalya, ton balığı, uskumru ve somon gibi balıkları haftada en az iki kez tüketmeyi öneriyor.

BALIK TÜKETMENİN ÖNEMİ

Harvard Tıp Fakültesi'nde Tıp Profesörü ve Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda Kardiyovasküler Epidemiyoloji Programı Direktörü olan Eric Rimm, “Yıllardır yapılan araştırmalar, haftada birkaç kez balık tüketen kişilerin, hiç balık yemeyenlere kıyasla daha düşük ölümcül kalp krizi riski taşıdığını gösterdi,” açıklamasında bulundu.

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OMEGA-3 AÇISINDAN ZENGİN BALIKLAR

Omega-3 yağ asitlerinin vücut sağlığını korumaktaki önemi, 90 yıldan uzun bir süre önce Mildred ve George Burr tarafından keşfedildi. Bugün birçok Omega-3 yağ asidi olduğu biliniyor fakat çoğu araştırma, Omega-3'ün faydalarını elde etmenin en iyi yolunun onu deniz ürünlerinden almak olduğunu destekliyor. Özellikle soğuk su balıkları olan sardalya, ton balığı, somon, uskumru, gibi yağlı balıklar, Omega-3 açısından son derece zengin besin değerlerine sahip. Bu yüzden Amerikan Kalp Derneği her hafta bu tür balıklardan en az iki porsiyon tüketilmesini öneriyor. Eric Rimm, "Omega-3'ler hücre zarlarına girer ve bu, hücre içi ve hücrelerarası iletişimi sağlar. Hücre iletişimi, düzgün çalışan bir kalp için çok değerlidir" dedi.

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TIP DÜNYASINDAN TAVSİYELER

ABD’li National Geographic Dergisi’nin Mart sonu yayınladığı makaleye göre, Omega-3 yağ asitleri, enflamasyonu azaltmaya odaklanan bir dizi mekanizma aracılığıyla geniş sağlık faydaları sunuyor. Sidney Kimmel Tıp Fakültesi Entegre Tıp ve Beslenme Bilimleri Bölümü Profesörü Daniel Monti, "Omega-3 yağ asitleri, tehlikeli trigliserit seviyelerini düşürür, oksidatif stresi sınırlar, kan akışını iyileştirir ve hücrelerimizde enerji üreten organeller olan mitokondrilerin işlevini artırır" diyerek bu faydalara dikkat çekiyor.

"VEJETARYEN DİYETLERİNE BALIK EKLEYİN"

Makale, Dallas’taki UT Southwestern Tıp Merkezi’nde Diyetisyen ve Profesör olan Jo Ann Carson’ın şu sözlerine de yer verdi: "Eğer sağlıksız bir diyetiniz varsa ve deniz ürünleri yemiyorsanız, balığı yüksek yağlı hayvansal ürünler yerine koyarak kalp sağlığınızda büyük bir fark oluşturabilirsiniz. Vejetaryenlerin, et veya balık yemeyen kişilerin, balık yemeyi düşünmeleri de faydalı olur, artık daha fazla vejetaryen diyetlerine balık ekliyor."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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