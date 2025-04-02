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Kalp krizini tetikleyen 7 önemli faktör nedir? Krizden korunmanın yolları...

02.04.2025 16:23
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, kalp krizinden korunmanın yollarını ve kalp damarlarında yağlı plak oluşumunu hızlandıran 7 faktörü açıkladı. Kalp krizleri, koroner damarlarda oluşan yağlı plakların üzerinde milimetrik yırtılmaların meydana gelmesi ve bunun sonucunda pıhtı birikerek damarın tıkanması ile gerçekleşir. Erken teşhis konulmazsa, kalp krizi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kalp sağlığını korumanın önemi ve kalp krizini önlemek için alınabilecek önlemler...

Kalp krizini tetikleyen 7 önemli faktör nedir? Krizden korunmanın yolları...

Kalp krizleri, genellikle kalbi besleyen koroner damarlarda oluşan yağlı plakların üzerinde meydana gelen minik yırtılmalar ve bu bölgede hızla biriken pıhtılar sonucu gelişir. Bu süreç, damar tıkanıklığına yol açarak kalp krizi riskini artırır. Erken teşhis yapılmadığı takdirde, kalp krizi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, göğüste baskı tarzında ağrı hissedildiğinde yapılması gerekenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Çatakoğlu, "Kalp krizi şüphesi durumunda, EKG ve kalp enzimi gibi kan testleri ile teşhis kesinleştirilmelidir. Kriz kesinleştiğinde ise acil olarak koroner anjiyografi ile tıkanan damarın balon ve stent yöntemi ile açılması hayati önem taşır" dedi.

''HAFTADA İKİ BUÇUK SAAT AKTİVİTE VE 5 GÜN YARIM SAAT YÜRÜYÜŞ''

Yürüyüş yapmanın önemine değinen Prof. Dr. Çatakoğlu, ''Yapılan araştırmalara göre insanların yaklaşık üçte biri hareketsiz bir yaşam sürüyor. Oysa haftada iki buçuk saat aktivite ile kalp hastalıkları azaltılabilir. Yani haftada 5 gün yarım saat yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya yüzmek kalp damarlarının yağlanmasına engel olacaktır'' dedi.

"GÜNLÜK TUZ KULLANIMI AZALTILMALI"

Tansiyona dikkat çeken Prof. Dr. Çatakoğlu, ''Yüksek tansiyonu olanlarda kalp hastalıkları ve kalp krizi riski belirgin olarak artar. 50 yaş ve üzerindeki her 3 kişiden birinde yüksek tansiyon vardır. Teşhis netleştiğinde tansiyonu normalleştirecek ilaçların başlanması kalp hastalığı ihtimalini azaltır. Günlük tuz kullanımını azaltmak, tansiyonu kontrol etmek ve oluşmasını engellemek için en pratik önlemlerden biridir'' dedi.

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7 ÖNEMLİ FAKTÖR

Prof. Dr. Çatakoğlu, Kalp damarlarında yağlı plak oluşumunu kolaylaştıran 7 önemli faktörü şöyle açıkladı: ''Sigara, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, genetik öykü, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme. Bu risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalıklarının yaklaşık yüzde 80’ini önlemek mümkün olabilir" dedi.

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''HER GÜN SEBZE ŞART''

Her gün 1 porsiyon sebze yenilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çatakoğlu, ''Modern hayatta hızlı gıda tüketimi ile az yiyerek çok kalori alınıyor. 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında içilen kahve veya öğle yemeğinde hızlı tüketilen gıdalarda kalori oranları en az iki kat arttı. Bu nedenle daha kolay kilo alınıyor. 50 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yüzde 70’inin kilolu olduğu biliniyor. Buna engel olmak için doğru gıdaları tercih etmek ve porsiyonları küçültmek gerekiyor. Sebzeyi gıdaların merkezine yerleştirilmeli ve her gün mutlaka 1 porsiyon sebze tüketilmelidir'' dedi.

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''SİGARA İÇMEYİN''

Prof. Dr. Çatakoğlu, ''Sigara içenler kalp krizi nedeniyle içmeyenlere oranla 2-3 kat daha fazla ölüm riski ile karşı karşıya. Sadece bıraktıktan sonra 1 yıl içinde bile kalp krizi geçirme ihtimali yarı yarıya azalıyor'' ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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