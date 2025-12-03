HABER

Kalp neden bazen “boşluk atlıyormuş” gibi hissedilir? Sebebi nedir?

Hayati organlardan biri olan kalp, vücuttan gelen kirli kanı oksijenlenmesi için akciğerlere ileten ve burada oksijenlenerek temizlenen kanı tekrar vücuda pompalayan bir organdır. Kalbin düzenli çalışmaması birçok nedene bağlı olarak gerçekleşebilir ve hayati derecede önemlidir.

Ferhan Petek

Kan pompalayarak vücuda temiz kan ve oksijen taşıyan kalp vücuttaki en önemli organlardan biridir. Sağlıklı olarak çalışan bir kalp sağlıklı bir hayatın da temelini oluşturur. Dünya genelinde en önde gelen ölüm nedeninin kalp hastalıkları olduğu tespit edilmiştir. Metabolizma eylemleri sonucunda meydana gelen artık ürünlerin vücuttan uzak tutulması, vücudun ısısının düzenlemesi, baz asit dengesinin korunması gibi görevleri kalp üstlenmiştir.

Anne karnında vücut oluşurken ilk harekete geçen organ kalptir. Kalp anne karnında bebek altıncı haftaya girdiği andan itibaren atmaya başlar. Diğer organlar ise kalp ile damar sistemi çevresinde şekillenmeye devam eder. Hızlı yürüme, koşma, tırmanma gibi çok fazla fiziki efor sarf ettiren durumlar kalbin daha hızlı ve daha güçlü atmasına neden olur. Hem fiziksel hem de psikolojik bazı durumlara göre harekete geçebilen kalpteki düzensizlikler çok ciddi hastalıkların habercisi olarak ortaya çıkabilmektedir.

Tıbbı ismi ile aritmi ya da kalp ritim bozukluğu kişilerin kalp ritmindeki anormallik olarak açıklanır. Kalpteki elektrik sinyallerinin düzgün çalışmaması sonucunda kalbin atış ritminin yavaş, hızlı ya da düzensiz atması aritmidir. Bir insanın kalp ritim bozukluğu yaşaması hayati bir risk taşımaktadır.

Kalpte düzensiz atışların olması dışında yaşanabilecek bir diğer durum da ekstrasistol adı verilen durumdur. Ekstrasistol kalpte ani olarak boşluğa düşme, tekleme gibi ifadelerle de tanımlanmaktadır. Düzensiz kalp atışı da bu durumu açıklayan bir ifadedir. Tıptaki adı ekstrasistol olan bu durum kalbin normal olması gereken ritminin dışında ek bir kasılma yaşaması anlamına gelmektedir.

Kalp hastalıklarından biri olan ekstrasistol kalp atışı normal seyrince ilerlerken meydana gelen teklemelerdir. Bu tür bir tekleme yaşandığı zaman kalp bazen boşluk atlıyormuş gibi hissettirebilir. Türkçe tam karşılığı "atım" olan ekstrasistol, kalpte meydana gelen fazla sayıda ritmi işaret eder.
Kişilerin kalbinde düzensiz atımların olması kalbin rutin düzenini bozar ve bu duruma istinaden kalp yapısında ve dokusunda zaman içinde hasarlar ve sorunlar meydana gelebilir. Kontrol altına alınabilen bu durum doğru tedavi ile iyileştirilebilmektedir.

Ekstrosistol rahatsızlığı genel olarak kişilerde şu belirtiler ile kendini göstermektedir:

  • Kişinin dinlenmesi esnasında hiçbir neden yokken aniden meydana gelen ek atımlar çarpıntılar veya kalp duracakmış gibi hissetme
  • Kalp atışının bir anda hızlanması
  • Kişinin panik atak geçirdiğini hissetmesi
  • Kısa süreli kalp durmasının ardından gelen güçlü bir çarpıntı hissi
  • Huzursuzluk hissi
  • Çarpıntı
  • Nefes darlığı yaşama
  • Ciltte solgunluk
  • Mevcut anksiyete durumunda artış görülmesi
  • Aşırı zayıf hissetme
  • Sıcak basması ya da aşırı terleme

Uzman doktorların bu konuda yaptıkları açıklamalara göre ekstrasistol yani kalbin ritminde normalden fazla atım yaşanması durumu çeşitli sorunlara neden olduğu için kişinin sağlığını risk altına sokabilir. Bu rahatsızlık en çok şu kişilerde görülmektedir:

  • Düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlığı olanlar
  • Şeker hastalığı olanlar
  • Tansiyon hastalığı olanlar
  • Kaygı durum bozuklukları olanlar
  • Sinir ve stres içinde olaylar yaşayanlar
  • Öfke kontrolü konusunda sorun yaşayan kişiler
  • Anksiyete bozukluğu olan kişiler
