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Kalp pili olanlar MR çektirebilir mi? Kalp pili olanlar röntgen çektirebilir mi?

Kalp pilleri, kalp kaslarına elektronik uyarılar yollayarak bozulan kalp ritmini düzeltmek için çoğunlukla göğüs bölgesinin soluna, köprücük kemiğini altına yerleştirilen bir cihazdır. Kalp pilleri, kalp ritminin bozulmasıyla ortaya çıkan semptomların azaltılmasını sağlarken, hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu kapsamda, kalp pili takılan kişilerin dikkat etmesi gereken durumlar da merak edilmektedir. Peki, kalp pili olanlar MR veya röntgen çektirebilir mi?

Kalp pili olanlar MR çektirebilir mi? Kalp pili olanlar röntgen çektirebilir mi?
Defne Vera Şahin

Kalp pilinin takıldığı en yaygın rahatsızlıklardan biri bradikardi olarak bilinmektedir. Bradikardi durumunda yani kalp ritmi yavaşladığı zaman beyne ve vücuda yeterli oranda kan pompalanamaz. Bu durum yorgunluk, baş dönmesi başta olmakla birlikte iç organlarda kalıcı sorunlara neden olabilir. Kalp pili cihazının gerektiği diğer bir rahatsızlık ise kalp bloğu olarak görülen sinyalin çok yavaş gitmesi ya da kalp kaslarının tamamına iletilememesi durumunda kardiyak aritmi meydana gelir. Yaşam kalitesini artırmak için kalp pili kullanan hastaların dikkat etmesi gereken bazı unsurlar mevcuttur.

Kalp pili olanlar MR çektirebilir mi?

Manyetik rezonans inceleme (MR veya MRI) olarak da adlandırılan cihaz kalp ve birçok rahatsızlığın tanısında kullanılan bir tanı yöntemidir. MR çekilmesi sayesinde dokular arasındaki yapı ve sıvı farklılıklarıyla, dokuların kesitsel görüntülerine ulaşılır. MR cihazının çalışma prensibi, radyofrekans dalgalarıyla manyetik bir alanda elektromanyetik enerji değişimlerini ölçmesine dayanır.

Bu kapsamda merak edilen kalp pilleri yüksek miktarda metal bileşenine sahiptir. Bununla beraber karmaşık ve elektronik yapılara sahiptir. MR cihazları elektromanyetik ve radyo frekans alanları içerisinde riskli olabilen işlev bozuklukları oluşturabilirler. Bu risk ise MR cihazının gücü arttıkça artış göstermektedir. Bu sebeple, kalp pili olan kişilerin MR taramasına girmeleri gerekliyse mutlaka uzman bir kardiyoloğun gözlemi altında ve düşük güçlü cihazlarla işlem yapılmalıdır.

Son dönemde belirli durumlar altında MR taramalarının gerçekleştirilebildiği MR cihazlarına uyumlu kalp pilleri de çıkarılmıştır. Ancak kalp pilinin türüne bağlı olarak mutlaka uzman bir doktora danışılması gerekmektedir.

Kalp pili olanlar röntgen çektirebilir mi?

Hastalar, kalp pilinin işlevlerini geçici olarak bozabilecek dedektörlerinden uzak durmalı ve elle kullanılan tarayıcıların göğüs bölgelerine yaklaştırılmasına izin vermemelidirler. Elektronik aletlerden dolayı oluşan sorunlar nadir olarak rapor edilse de kalp pili olan hastaların dikkat etmeleri gerekmektedir.

Röntgen cihazlarının kalp pili üzerinde etkileri merak edildiğinde ise röntgen ışınlarının kalp pili (pacemaker) işlevlerini etkilemediği söylenmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin röntgen veya bilgisayarlı tomografi çektirmelerinde herhangi bir sakınca bulunmaz.

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Kalp pili
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