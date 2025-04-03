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Kalp pili olanlar X-Ray cihazından geçer mi? Kalp pili olanlar X-Ray cihazından geçerse bir şey olur mu?

Kalp pili olarak bilinen cihazlar kalpte ritim bozukluğu vb. iletim sorunları yaşayan kişilere takılmaktadır. Bu kişilerin nabızları olması gerekenden yavaş ya da çok hızlı olabilir. Öte yandan kalp yeterli miktarda kanı pompalamayabilir. Kalp pili bu problemleri giderirken hastaların hayat kalitesini yükseltir. Bu kapsamda kalp pili olanların dikkat etmesi gerekenler de merak konusudur. Peki, kalp pili olanlar X-Ray cihazından geçer mi?

Kalp pili olanlar X-Ray cihazından geçer mi? Kalp pili olanlar X-Ray cihazından geçerse bir şey olur mu?
Defne Vera Şahin

Kalp pilleri, insan bedenindeki en hayati organlardan birini destekleyen araçlar olarak bilinir. Dolayısıyla kalp pili takılan hastaların operasyon sonrasında hem uzun hem de kısa vadede dikkat etmesi gereken unsurlar bulunur. Bunlar arasında kalp pilinin elektronik cihazlarla olan etkileşimi de merak konusudur. Yeni teknolojiye sahip olan kalp pillerinde çok fazla bir manyetik etkileşim görülmese de kalp pilini bozabileceğine yönelik birçok elektronik cihaz için söylentiler vardır. Öyle ki sosyal hayatta herhangi bir sorun yaşamamak adına bu hastaların yanlarında kalp pili raporlarının olması önerilmektedir.

Kalp pili olanlar X-Ray cihazından geçerse bir şey olur mu?

X-Ray cihazları sosyal mekanların büyük bir bölümünde yeri olan cihazlardan biridir. Kişiler, bir alışveriş merkezine, havaalanına ya da devlete ait bir binaya girmek istediklerinde, güvenlik gerekçelerinden dolayı X-ray cihazlarından geçmek durumunda kalırlar

X ray cihazları, objelerin x ışınından geçirilmesiyle görüntüleri gören cihazlardır. X-ray cihazlarının öne çıkan özellikleri arasında jeneratör gücü kullanmaları yer alır. Dolayısıyla, gücü elektrikten alarak x ışını oluştururlar ve bu ışınları kullanarak kapalı eşyaların içerisindeki objeleri türlerine göre X-ray bağlı olan ekrana aktarırlar.

X-Ray tarama cihazlarının kalp piliyle etkileşimi merak edildiğinde, X-ray cihazlarından geçildiği zaman kalp pilinde değişiklikler olabileceği söylenmektedir. Bu yüzden hastalar, kalp pilinin çalışma prensibini geçici olarak etkileyebileceği metal dedektörlerinden geçmemelidir. Yeni teknolojiyle üretilen pillerde bu olasılık çok yüksek olmasa da kişilerin X-Ray cihazından geçmemesi ve pillerinin olduğu bölgeye metal detektör yaklaştırılmaması önerilmektedir. Dedektör başlığı ile kalp pili (pacemaker) arasında en az 60 cm olmalıdır. Hastalar, havaalanlarına, adliye binalarına veya yüksek güvenlikli yerlere gittiklerinde kalp pilinin kartını göstermeli ve elle aranmayı talep etmelidir. Bu sayede herhangi bir riskten oluşumundan kaçınılmış olacaktır.

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Kalp pili
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