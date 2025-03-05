HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp spazmı nedir, neden olur? Kalp spazmı belirtileri ve tedavisi

Kalp spazmı nedir, neden olur? Kalp spazmı belirtileri ve tedavisi

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.02.2025 01:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun stresli bir yaşam hareketsizlik, sağlıksız ve düzensiz beslenme gibi çeşitli olumsuz hayat şartları ve tercihleri birçok hastalığa yol açabilir. Kalp rahatsızlıklarını tetikleyen bu durumların bazıları tedavi edilebilirken bazıları kalıcı hasarlara hatta ölüme varan sonuçlar doğurabilir.

Kalp spazmı nedir, neden olur? Kalp spazmı belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Kalp spazmı nedir?
  • Kalp spazmı neden olur?
  • Kalp spazmı belirtileri nelerdir?
  • Kalp spazmı tehlikeli mi?
  • Kalp spazmına ne iyi gelir?
  • Kalp spazmı ne kadar sürer?

Kalp hastalıkları kalbin çalışma düzenini, yapısını ve kan dolaşımını olumsuz olarak etkileyen hatta bozan rahatsızlıklara verilen genel bir isimdir. Ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, kalp kapakçığı sorunları gibi hastalıklar dışında kalp krizi gibi aniden gelişen ancak sağlıksız bir yaşam düzeni ile süreç içinde oluşan durumlar da gerçekleşebilir.

Kalp spazmı nedir?

Kalp rahatsızlıklarından biri de kalp spazmıdır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak görülen kalp spazmı kalbe kan gönderme görevi üstlenen bir arterin duvarında yer alan kasların geçici olarak daralması sonucunda meydana gelir. Kalbin sıkışması durumu olan kalp spazmı kalbi besleyen damarlarda ani bir büzülme gerçekleşmesinin sonucu olarak kalp damarları geçici olarak tıkanınca yaşanır.

Belirgin semptomlarla kendini gösteren kalp spazmı özellikleri duruma ve kişiye özel olarak yaşanabilir. Yaş, yaşam kalitesi, beslenme alışkanlıkları, stres altında kalma gibi birçok neden kalp spazmını tetikleyebilir.

Kalp spazmı neden olur?

Kalp spazmının asıl nedeni arter duvarında geçici ve ani olarak meydana gelen damar büzülmesidir. Geçici büzülmelere ilaç kullanımı, tütün ürünleri, alkol, soğuk hava, stres gibi etkenler de eklendiğinde kalp spazmı oluşur. Kalp spazmı nedenleri şunlardır:

  • Yüksek kan basıncı
  • Sigara
  • Alkol
  • Amfetaminler ve benzeri uyarıcılar
  • Yüksek kolesterol
  • Stres
  • Uzun süre soğukta kalma
  • Anksiyete

Kalp spazmı belirtileri nelerdir?

Kalp spazmı geçiren bir kişide bazı semptomlar meydana gelir. En belirgin kalp spazmı belirtileri şunlardır:

  • Baş dönmesi
  • Göğüs ağrısı
  • Bayılma
  • Nefes darlığı
  • Hafif terlemeler
  • Kalp çarpıntısı
  • Mide bulantısı
  • Hazımsızlık

Kalp spazmı tehlikeli mi?

Kolesterol, yüksek tansiyon, stres, anksiyete, alkol, sigara gibi tetikleyiciler ile ortaya çıkan kalp spazmı nedenlerine bağlı olarak çok büyük riskler taşıyabilir. Tehlikeli bir durum olarak kabul edilen kalp spazmı başka hastalıkların meydana gelmesine de neden olabilir.

Belli başlı semptomlarla birlikte beliren kalp spazmı ölümcül derecede de olabilir. Stresten uzak kalmak, sağlıklı bir yaşam düzeni benimsemek gibi basit önlemlerle kalp spazmı riskinin azaltılabilmesi mümkün olur.

Kalp spazmına ne iyi gelir?

Kalp krizi ile karıştırılsa da kalp spazmı farklı bir durumdur. Spazm durumu damar tıkanıklığının sebebinin ani ve geçici damar daralması sonucunda oluşur. Kalp krizi ise pıhtı kaynaklı olarak meydana gelir.

Kalp spazmı tedavisinin başında spazmları önlemek ve göğüste oluşan ağrıyı hafifletmek gelir. Tedavisi genel olarak ilaç kullanımı ile başlatılan kalp spazmında uzun süreli spazmları engelleyebilmek için uzman kardiyalogların uygun gördüğü tedavi süreci uygulanır.

Kalp spazmı ne kadar sürer?

Koroner arter spazmları belli bir süre içinde devam eder. Bunların ne kadar süreceği ve ne şiddette yaşanacağı ise kişi ya da kişilerin sağlık durumlarına ve yaşlarına göre değişim gösterebilir. Yapılan tüm araştırmalar sonucunda belli bir süre ise saptanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre kalp spazmı en az 5, en çok 30 dakika kadar sürmektedir. Ancak bu süre kişinin genel sağlık durumu, mevcut hastalıkları, yaşı ve yaşam şekli gibi farkı özelliklerine göre de değişebilmektedir.

'Yok' cevabı yüzünden öldürmüşlerdi, son anları ortaya çıktı'Yok' cevabı yüzünden öldürmüşlerdi, son anları ortaya çıktı
Ramazan coşkusu sokaklara taştı...Ramazan coşkusu sokaklara taştı...
Anahtar Kelimeler:
kalp spazmı sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İhracat için hazırlanıyordu, yasaklı madde çıktı

İhracat için hazırlanıyordu, yasaklı madde çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.