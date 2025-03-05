Kalp spazmı nedir, neden olur? Kalp spazmı belirtileri ve tedavisi

Kalp hastalıkları kalbin çalışma düzenini, yapısını ve kan dolaşımını olumsuz olarak etkileyen hatta bozan rahatsızlıklara verilen genel bir isimdir. Ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, kalp kapakçığı sorunları gibi hastalıklar dışında kalp krizi gibi aniden gelişen ancak sağlıksız bir yaşam düzeni ile süreç içinde oluşan durumlar da gerçekleşebilir.

Kalp rahatsızlıklarından biri de kalp spazmıdır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak görülen kalp spazmı kalbe kan gönderme görevi üstlenen bir arterin duvarında yer alan kasların geçici olarak daralması sonucunda meydana gelir. Kalbin sıkışması durumu olan kalp spazmı kalbi besleyen damarlarda ani bir büzülme gerçekleşmesinin sonucu olarak kalp damarları geçici olarak tıkanınca yaşanır.

Belirgin semptomlarla kendini gösteren kalp spazmı özellikleri duruma ve kişiye özel olarak yaşanabilir. Yaş, yaşam kalitesi, beslenme alışkanlıkları, stres altında kalma gibi birçok neden kalp spazmını tetikleyebilir.

Kalp spazmı neden olur?

Kalp spazmının asıl nedeni arter duvarında geçici ve ani olarak meydana gelen damar büzülmesidir. Geçici büzülmelere ilaç kullanımı, tütün ürünleri, alkol, soğuk hava, stres gibi etkenler de eklendiğinde kalp spazmı oluşur. Kalp spazmı nedenleri şunlardır:

Yüksek kan basıncı

Sigara

Alkol

Amfetaminler ve benzeri uyarıcılar

Yüksek kolesterol

Stres

Uzun süre soğukta kalma

Anksiyete

Kalp spazmı belirtileri nelerdir?

Kalp spazmı geçiren bir kişide bazı semptomlar meydana gelir. En belirgin kalp spazmı belirtileri şunlardır:

Baş dönmesi

Göğüs ağrısı

Bayılma

Nefes darlığı

Hafif terlemeler

Kalp çarpıntısı

Mide bulantısı

Hazımsızlık

Kalp spazmı tehlikeli mi?

Kolesterol, yüksek tansiyon, stres, anksiyete, alkol, sigara gibi tetikleyiciler ile ortaya çıkan kalp spazmı nedenlerine bağlı olarak çok büyük riskler taşıyabilir. Tehlikeli bir durum olarak kabul edilen kalp spazmı başka hastalıkların meydana gelmesine de neden olabilir.

Belli başlı semptomlarla birlikte beliren kalp spazmı ölümcül derecede de olabilir. Stresten uzak kalmak, sağlıklı bir yaşam düzeni benimsemek gibi basit önlemlerle kalp spazmı riskinin azaltılabilmesi mümkün olur.

Kalp spazmına ne iyi gelir?

Kalp krizi ile karıştırılsa da kalp spazmı farklı bir durumdur. Spazm durumu damar tıkanıklığının sebebinin ani ve geçici damar daralması sonucunda oluşur. Kalp krizi ise pıhtı kaynaklı olarak meydana gelir.

Kalp spazmı tedavisinin başında spazmları önlemek ve göğüste oluşan ağrıyı hafifletmek gelir. Tedavisi genel olarak ilaç kullanımı ile başlatılan kalp spazmında uzun süreli spazmları engelleyebilmek için uzman kardiyalogların uygun gördüğü tedavi süreci uygulanır.

Kalp spazmı ne kadar sürer?

Koroner arter spazmları belli bir süre içinde devam eder. Bunların ne kadar süreceği ve ne şiddette yaşanacağı ise kişi ya da kişilerin sağlık durumlarına ve yaşlarına göre değişim gösterebilir. Yapılan tüm araştırmalar sonucunda belli bir süre ise saptanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre kalp spazmı en az 5, en çok 30 dakika kadar sürmektedir. Ancak bu süre kişinin genel sağlık durumu, mevcut hastalıkları, yaşı ve yaşam şekli gibi farkı özelliklerine göre de değişebilmektedir.