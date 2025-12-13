HABER

'Kalpli Göl'e jandarma koruması

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembe ve kırmızıya yakın tonlara bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', jandarma ekipleri tarafından korunuyor.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Gölün korunması ve ziyaretçilerin güvenliği amacıyla jandarma ekipleri, bölgede düzenli olarak devriye faaliyeti yürütüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

