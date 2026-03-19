Kamera çıkınca çekiç kayıplara karıştı! İstanbul'da trafik tartışmasında ilginç "geri vites"

Trafikteki ilginç olay Avcılar'da meydana geldi. Aracından aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürümek isteyen minibüs şoförü, motokuryenin kendisini görüntülendiğini fark edince geri dönerek bu kez cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

BAGAJDAN ÇEKİÇ ÇIKARDI

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Güney Yan Yol'da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinde yaşandı. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü aracını durdurarak bagajdan aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürüdü.

"180 BİN LİRA HAYIRLI OLSUN"

Bu sırada kurye cep telefonu ile yaşananları kayda alırken, '180 bin lira ceza hayırlı olsun' diye bağırdı.

KAMERAYI GÖRÜNCE VAZGEÇTİ

Görüntülendiğini fark eden sürücü, elindeki çekici bagaja bırakarak aracına döndü. Daha sonra cep telefonunu alarak bu kez kendisi motokuryeyi görüntülemeye başladı.

Olayın ardından taraflar araçlarına binerek yollarına devam etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır