Kamerun'un başkenti neresi? Kamerun'un başkenti hakkında bilgiler

Uzun zaman önce Kamerun’un olduğu bölgeye gelen ilk Avrupalılar Portekizli denizcilerdir. Bu bölgede içinde bol miktarda kabuklu hayvan buldukları bir nehre kendi dillerinde aynı anlama gelen Camaroes adını vermişlerdir. Daha sonraki süreçte bu isim bölgede bulunan dağlık alanlarda kullanılmıştır. Daha sonraki süreçte ise Douala’yı da kapsama alanı içine almış olan isim son olarak da tüm bölge için kullanılmış ve günümüz ülke sınırlarının tamamına verilmiştir.

Kamerun Cumhuriyeti’nde 475.442 kilometrekarelik bir yüzölçümü bulunmaktadır. Kıtanın içinde orta ölçekli ülkeler yer almaktadır. Ülkedeki toplam kara sınırı 4.591 kilometredir. Bu sınırın 797 kilometresi Orta Afrika Cumhuriyeti, 523 kilometresi Kongo Cumhuriyeti, 1094 kilometresi Çad, 298 kilometresi Gabon, 1690 kilometresi Nijerya’dır. Atlas Okyanusu’na 402 kilometrelik sahil şeridi bulunan ülkenin iç kesimlerinde alçak yaylalar vardır.

Ülkenin kuzey tarafına doğru Adamaua Platosu ile Mandara Sıradağları'nın etkisi ile yükseklikler bulunmaktadır. Bu yüksekliklerin en uç kuzeyinde Kamerun’un da küçük bir bölümüne sahip olduğu Çad Gölü yer almaktadır. Ülkedeki batı ve kuzeybatı kısımlarında Kamerun hattı adı verilen bir fay hattı yer alır. Bu hat üzerinde volkanik sıradağlar vardır. Kıyı kesimlerinde çok daha aktif olan volkanik dağlar dışında Batı Afrika’daki en yüksek dağ olan Kamerun Dağı da burada yer alır ve yüksekliği 4095 kilometredir.

Ülkede genel olarak tropikal iklim özellikleri görülmektedir. Bu etki de Kamerun’da şiddetli yağışların gözlemlenmesine, sıcaklıkların yüksek olmasına neden olmaktadır. Kamerun genelindeki yüksek kısımlara doğru sıcaklıkların değerleri ılıman iklim değerlerine doğru değişiklik göstermektedir. Ülkenin Çad Gölü’nü de içine alan kuzey kesimlerinde ise iklim daha çok kurak olarak gözlemlenmektedir. Kuzeyinde yıllık yağış ortalamalarında 700 milimetre tespit edilmiştir. Temmuz ve eylül dönemlerinde yağışların en az olduğu dönem yaşanır. Bu dönemde yıllık ortalama sıcaklık değeri se 32 derece civarında seyretmektedir.

Kamerun Cumhuriyeti’nde üniter başkanlık sistemi geçerlidir. Bağımsızlığını önce Fransa’dan 1 Ocak 1960 yılında kazanmış daha sonra ise 1 Ekim 1961 yılında Birleşik Krallık’tan ayrılmış olan ülkede toplam yüzölçümü 475.442 kilometrekaredir. Ülkede Fransızca ve İngilizce resmi dil olarak kabul edilen iki dildir. Nüfus ise yaklaşık olarak 96.989 milyar civarındadır. Orta Afrika CFA Frangı’nın resmi para birimi olarak kabul edildiği ülkede 1987 yılında yapılan Dja Ulusal Park UNESCO (Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir.

Kamerun’da 200’den fazla etnik grubun yaşam sürdüğü tespit edilmektedir. Özellikle ülkenin güney taraflarında nüfusun yarıdan daha az bir kesiminin Bantu etnik grubuna mensup olduğu bilinmektedir. Bu bölgede yaşayan Bantu etnik topluluğu içinde çoğu ülke nüfusunun içinde bir kısmı kaplayan Ekvatoral Bantu etnik topluluğu da yaşamaktadır. Etnik grup oranı ve sayısı fazla olmasına bağlı olarak ülkede konuşulan diller de çeşitlilik göstermektedir. Genel olarak Fransızca ve İngilizce konuşulsa da 200’den fazla dil de farklı bölgelerde hala konuşulmaktadır.

Ülkenin hakim dini Hristiyanlık olarak kabul edilir. Yarısından fazlası Hristiyan olan ülkede protestanlar, Katolikler gibi farklı mezheplerde olan kişiler de yaşam sürmektedir. İslam inancında olan kişiler de ülkede %30 civarında bir oran oluşturmaktadır.

Kamerun'un başkenti neresidir?

Kamerun’un başkenti Yaounde şehridir. Ancak ülkenin en büyük kenti Douala’dır. Büyüklük açısından Yaounde başkent olmasına rağmen ikinci sıradadır. Douala ayrıca Littoral Bölgesi’nin de yönetim merkezi konumundadır. Ülkenin merkezine deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte yer alan Yaounde, 1888 yılında Alman tüccarlar tarafından tarım ve fildişi ticareti için bir araştırma merkezi olarak kurulmuş olan bir şehirdir.

Birinci Dünya Savaşı devam ederken Belçika askerleri tarafından işgal edilmiştir ve savaşın bitmesinin ardından Fransız Kamerunu’nun başkenti olarak kabul edilmiştir. Daha sonrasındaki süreçte ise başkentliği devam etmiştir. Süt ve süt ürünleri, cam ve tahta endüstrisi, sigara gibi ürünlerin endüstrileri şehrin ekonomisini olumlu anlamada etkilemekte ve geliştirmektedir. Yaounde, şeker kamışı, kakao, kahve ve silgi açısından da önemli bir merkez olarak kabul edilmektedir.