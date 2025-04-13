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Kampüs Mutfak gençlerin beğenisine sunuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gençlerin açılması için gün saydığı Kampüs Mutfak kapılarını açtı.

Kampüs Mutfak gençlerin beğenisine sunuldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın "Gençler bizim en kıymetli hazinemiz" diyerek sözünü verdiği Kampüs Mutfak, süratle tamamlanan hazırlık sürecinden sonra kapılarını binlerce öğrenciye açtı. Türkiye ve hatta dünyanın dört bir yanından Sakarya’ya gelen binlerce öğrenci bu lokantanın hizmete başlamasıyla kaliteli, lezzetli ve güvenilir yemeğe uygun fiyata ulaşma imkanı buldu. Büyükşehir’in uzman kadrosu, büyük bir tecrübeye dayanan hizmet anlayışıyla yepyeni bir dönemin kapılarını aralayan Kampüs Mutfak, ilk günden itibaren öğrencilerin ilgi odağı oldu. Temiz, hijyenik ve sağlıklı şartlarda özenle hazırlanan 12-15 çeşit sulu yemek, Kampüs Mutfağın tezgahına her gün saat 12.00’da çıkıyor ve akşam 18.00’a kadar hizmet aralıksız olarak devam ediyor. Menüler her gün farklı seçeneklerle zenginleştiriliyor. Öğrencilere özel fiyat tarifesiyle çorbalar ve tatlılar 15 TL, sulu yemekler 20 TL, tavuk yemekleri 25 TL, et yemekleri ise 40 TL’den sunuluyor. Sivil vatandaşlar için ise farklı bir fiyatlandırma tarifesi uygulandığı Kampüs Mutfak’ta işlemler sadece kredi kartı ile yapılarak hizmetler hızlı ve pratik şekilde sunuluyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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