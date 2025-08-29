HABER

Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Iğdırlılarla Buluşuyor" programında konuştu:

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Barış ve kardeşlik süreci de bizim için son derece önemli. Ülkemizin 100 yıllık Cumhuriyet tarihindeki en önemli süreçlerden biridir. Biz bunun da hayırlısıyla başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz." dedi.

Mehmet Akarca, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Iğdırlılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) bağlı, gücünü Anayasa'dan, TBMM'nin manevi şahsiyetinden alan bir hak arama kurumu olduğunu söyledi.

Adalet, adalete erişim, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi kavramların, insanların, milletlerin, toplumların refah seviyesini, huzurunu ve güvenliğini ilgilendiren en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Akarca, şöyle konuştu:

"Bizim görevimiz adaletin, hukukun gerçekleşmesine, vatandaşın hakkını almasına yardımcı olmaktır. Hepimiz bu ülkede eşit yurttaşlar olarak birbirimizi kucaklayacağız, saygılı davranacağız. Birbirimizin görüşlerini benimsemesek de nezaketle davranacağız ve ortak noktalarımızı bulup sorun alanlarını birlikte, uzlaşarak çözmeye çalışacağız. Bu anlamda barış ve kardeşlik süreci de bizim için son derece önemli. Ülkemizin 100 yıllık Cumhuriyet tarihindeki en önemli süreçlerden biridir. Biz bunun da hayırlısıyla başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz."

Zengezur Koridoru'na da değinen Akarca, "Zengezur Koridoru ile birlikte de bölgenin kaderinin değişeceğine de inanıyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bu koridor vesilesiyle kalkınmada, refahta daha ileri bir seviyeye geleceğine inanıyoruz. Iğdır’ın geleceği de bu anlamda çok parlak." diye konuştu.

Programa, Vali Ercan Turan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

