Kamu davası nedir? Kamu davası cezaları nelerdir?

Hukuk karşısında suç bir toplumda yer alan hukuki kurumlar tarafından güvenlik tedbiri ya da ceza yaptırımlarına bağlanmış olan eylemlerdir. Suçu işleyen kişiye fail ya da suçlu denir. Mahkeme kararı ile cezası belli olmuş olan kişi hükümlü, süreci devam eden ve yargılanmayarak özgürlükleri sınırlandırılan kişiler ise tutuklu olarak anılır. Açılan davalarda hakimler kişinin suçlu olup olmadığına şahitler ve kanıtlar doğrultusunda karar verir. Birden fazla suç türü vardır.

Ceza mahkemelerinde iddia makamı olan savcılık, suçun işlendiğine dair yeterli şüphe oluştuğu zaman kamu davası açabilir. Bu şekilde açılan her türlü ceza davası kamu davası olarak ifade edilir. Savcılık, ceza mahkemelerine dava açarsa kamu davası açmış olur. Bazen şikayet üzerine bazen de savcılık tarafından direkt olarak açılabilen tüm ceza davaları kanuni açıdan kamu davası olarak kabul edilmektedir.

Soruşturma konusu olan suç şikayete göre açılabilir ya da açılmayabilir. Aradaki bu fark açılan ceza davasının kamu davası olup olmadığı durumunu değiştirmez. Son açılan soruşturmanın açılma kararı ceza davalarını kamu davası niteliğinde değerlendirilmesine neden olur. Cumhuriyet savcıları ihbar ile ya da başka bir nedenle kişinin kamu suçu işlediğine dair bir halden haberdar olursa kamu davası açılıp açılmayacağına dair değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmenin ardından kamu davası açılır.

Kamu davası cezaları nelerdir?

Kamu davasını açma yetkisi savcılığa aittir. Savcılar kamu davasını düzenledikleri iddianame ile yetkili ve görevli mahkemelerde açar. Örnek olarak bir şehirde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle savcı soruşturma yapabilir. Değerlendirme sonucunda iddianame düzenler ve o bölgedeki görevli ve yetkili ceza mahkemesine kamu davası açar.

Kamu davası açarken iddianamede şüphelinin kimliği, şikayetin yapıldığı tarih, şüphelinin avukatı, suçtan zarar ören kişinin vekili ya da kanuni olarak temsilcisi, suça ait kanıtlar, suçun işlendiği yer, zaman bilgileri, yüklenmiş olan suçun uygulanması gereken kanunun maddeleri gibi bilgiler yer almak zorundadır. Bu dava türünde verilebilecek cezalardan bazıları şunlardır: