Kamu hizmeti nedir, neden önemlidir?

Bir ülkede yaşam süren halkın tamamı, amme olarak da bilinen kamu ismi ile de anılmaktadır. Kamu yönetimleri faaliyet, disiplin ve meslek nitelikleri taşımaktadır. Devletler, farklı birimler ile birlikte çalışmalar yürüterek kamu için çeşitli hizmetler ve uygulamalar geliştirmektedirler.

Ferhan Petek

Türk Dil Kurumu’na ait sözlüklerde, yayınlarda ve kurumun internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında kamu kelimesi kelime anlamı olarak hep, bütün, bir ülkedeki halkın bütünü, amme, halk, halk hizmeti gören devlet organlarının hepsi gibi anlamlara karşılık gelmektedir.

Kamu hizmeti nedir? Kamu hizmeti türleri nelerdir?

Kamu hizmeti, bir devletin çeşitli kamu kurumları aracılığı ile yetki alanlarında yaşam süren kişilere direkt olarak sağlanabilen ya da hizmet sunumunun finansmanı ile sağlanan bir hizmet türüdür. Bu politikalar doğrultusunda halkın ilgisine ve motivasyonuna yönelik olarak yapıldığı zaman kamu hizmetleri sağlanmış olur.

Organik olarak idare hukukunda kamu hizmeti ifadesi idarenin kendi malları ve kendi personeli ile kamu hizmetini yürütmesidir. Bunlar dışında kamu hizmeti bir üniversitede ya da bir kolejde ders olarak da okutulmaktadır. Bu hizmetlere örnek olarak polis, hava kuvvetleri, itfaiye örgütü ve paramedik sağlık görevleri gösterilebilir.

Farklı kamu hizmetleri türleri şunlardır:

  • Elektrik
  • Çevre koruma
  • Acil servisler
  • Sağlık hizmetleri
  • Temel kamu hizmetleri
  • Eğitim
  • Mahkemeler
  • Sosyal güvenlik
  • Toplum hizmetleri
  • Su şebekesi
  • Atık yönetimi
  • Kamu güvenliği
  • Kamu yönetimi
  • Telekomünikasyon hizmetleri
  • Toplu ulaşım hizmetleri

Kamu hizmeti neden önemlidir?

Devlet tarafından verilen kamu hizmetleri teknik tanımı ile bir bölgedeki halka o bölgenin devleti tarafından sunduğu hizmetlerin hepsidir. Örnek olarak bir polis teşkilatı ya da itfaiye örgütü devlet tarafından işletilmekte olan bir kurumdur. Kamu hizmetlerinin ve kamu görevlileri devlet tarafından yetkilendirilir ve görevlendirilir.

Kamu hizmeti önemi eğitimden kamu güvenliğine kadar birçok farklı alanda kendini göstermektedir. Koordinasyon, sevk ve idare, yönlendirme, kamu politikalarının meydana getirilmesi, uygulanması, planlanması, örgütlenme gibi türlü işlemlerin ve etkinliklerin bir bütünü olması kamu yönetiminin ve her tür kamu hizmetinin önemi olarak kabul edilir.

Anahtar Kelimeler:
kamu
