Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk- İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'de görüştü

Kamu işçilerine yapılacak olan zam görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk- İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'de görüştü.

Görüşmede, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 6 aylık dönem için zam oranlarının masaya yatırılması bekleniyor.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

600 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar gelecek...