HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kamu kurumlarında personel yoklama listesi nasıl tutulur?

Devlet kurumu ya da kamu kurumu, bir devletin yönetiminden ve işlemesinden sorumlu olan kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Kamu kurumları birçok farklı türe sahiptir. Peki, kamu kurumlarında personel yoklama listesi nasıl tutulur?

Kamu kurumlarında personel yoklama listesi nasıl tutulur?
Ferhan Petek

Personel takip çizelgesi, çalışanların çalışma saatlerini ve günlerini, izinlerini ve işe devamsızlık durumlarının takip edilebilmesi için hazırlanan bir tablo ya da takvim olarak tanımlanmaktadır. Bu çizelge çalışanların o ay ya da o hafta içinde hangi günlerde çalıştıklarını, hangi saatlerde işe geldiklerini, izin kullandıkları günleri ve devamsızlık yapıp yapmadıklarını göstermektedir.

Bir işyerinde çalışan kişilerin takip edilmesi için takip çizelgesi ve yoklama listesi kullanmak dışında sanal ortamlarda tutulan kayıtlar, kartlı personel takip sistemleri ya da çeşitli uygulamalar da kullanılabilmektedir. Her işletmenin düzenli ve verimli bir çalışan yönetimine ihtiyaç duyması personel yoklama listelerinin oluşmasına neden olmuştur.

Kamu kurumlarında personel yoklama listesi nasıl tutulur?

Kamu personellerinin çalışma saatleri kanunlar doğrultusunda düzenlenir ve takip edilir. Devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışan ve 4C sigorta türü üzerinden değerlendirilen çalışanlar işçi, sözleşmeli personel ya da memur statüsünde kabul edilmektedir. Bu çalışanların iş durumları kamu personel yoklama sistemleri ile takip edilmektedir.

Resmi yoklama defteri, kamu kurumlarında, devlete ait eğitim kurumları gibi farklı resmi alanlarda kullanılan bir takip sistemidir. Personel takip çizelgesi kullanılarak bir iş yerindeki çalışanların yoklama listesi aracılığı ile takip edilebilmesi mümkün olabilmektedir.

Yoklama listeleri tutularak çalışanların izin durumlarından çalışma düzenlerine, hangi gün ve saatte ne kadar çalıştıklarından verimliliklerine kadar birçok bilgiye kolaylıkla ulaşılabilir ve bu bilgiler kayıt altında tutulabilir. Bu yoklama listelerinde tarih, çalışanın ismi ve soy ismi, izin kullandıysa iznin başlangıç ve bitiş tarihi gibi çeşitli bilgiler yer almalıdır.

Personel takip çizelgeleri ve kamu kurumlarında personel yoklama listelerinin kullanım nedenleri ve yararları genel olarak şu şekildedir:

  • Çizelgeler, yöneticilere hangi günlerde ne kadar çalışana ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu sayede iş gücü planlaması sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir.
  • Personel yoklama listesi devamsızlıkları izleme imkanı sağladığı için çalışanlara gerekli olan uyarıları yapabilmek için de imkan verir.
  • Çalışanların izin talepleri bu yoklama çizelgeleri ile takip edilir ve bu sayede personelin izin sürelerinin kontrol altında tutulabilmesi sağlanabilmektedir.
  • Kamu kurumlarında personel yoklama listesi tutularak çalışanların performans değerlendirmesi de sağlıklı bir şekilde yürütülebilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklama! "Washington'dan memnun ayrılıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklama! "Washington'dan memnun ayrılıyoruz"
Erdoğan-Trump görüşmesi dünyanın gündeminde!Erdoğan-Trump görüşmesi dünyanın gündeminde!

Anahtar Kelimeler:
devlet kamu liste
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.