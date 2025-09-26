Personel takip çizelgesi, çalışanların çalışma saatlerini ve günlerini, izinlerini ve işe devamsızlık durumlarının takip edilebilmesi için hazırlanan bir tablo ya da takvim olarak tanımlanmaktadır. Bu çizelge çalışanların o ay ya da o hafta içinde hangi günlerde çalıştıklarını, hangi saatlerde işe geldiklerini, izin kullandıkları günleri ve devamsızlık yapıp yapmadıklarını göstermektedir.

Bir işyerinde çalışan kişilerin takip edilmesi için takip çizelgesi ve yoklama listesi kullanmak dışında sanal ortamlarda tutulan kayıtlar, kartlı personel takip sistemleri ya da çeşitli uygulamalar da kullanılabilmektedir. Her işletmenin düzenli ve verimli bir çalışan yönetimine ihtiyaç duyması personel yoklama listelerinin oluşmasına neden olmuştur.

Kamu kurumlarında personel yoklama listesi nasıl tutulur?

Kamu personellerinin çalışma saatleri kanunlar doğrultusunda düzenlenir ve takip edilir. Devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışan ve 4C sigorta türü üzerinden değerlendirilen çalışanlar işçi, sözleşmeli personel ya da memur statüsünde kabul edilmektedir. Bu çalışanların iş durumları kamu personel yoklama sistemleri ile takip edilmektedir.

Resmi yoklama defteri, kamu kurumlarında, devlete ait eğitim kurumları gibi farklı resmi alanlarda kullanılan bir takip sistemidir. Personel takip çizelgesi kullanılarak bir iş yerindeki çalışanların yoklama listesi aracılığı ile takip edilebilmesi mümkün olabilmektedir.

Yoklama listeleri tutularak çalışanların izin durumlarından çalışma düzenlerine, hangi gün ve saatte ne kadar çalıştıklarından verimliliklerine kadar birçok bilgiye kolaylıkla ulaşılabilir ve bu bilgiler kayıt altında tutulabilir. Bu yoklama listelerinde tarih, çalışanın ismi ve soy ismi, izin kullandıysa iznin başlangıç ve bitiş tarihi gibi çeşitli bilgiler yer almalıdır.

Personel takip çizelgeleri ve kamu kurumlarında personel yoklama listelerinin kullanım nedenleri ve yararları genel olarak şu şekildedir: