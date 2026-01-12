Kamyon dolusu kaçak sigara jandarmaya takıldı

İzmir’in Bergama ilçesinde durdurulan kamyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan 5 milyon adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde, dün Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi’nde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, bandrolsüz olduğu tespit edilen toplam 5 milyon adet/dal sigara ele geçirildi. Jandarma ekiplerince el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA