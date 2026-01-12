HABER

Kamyon dolusu kaçak sigara jandarmaya takıldı

İzmir’in Bergama ilçesinde durdurulan kamyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan 5 milyon adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde, dün Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi’nde şüpheli bir kamyonu durdurdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde, dün Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi’nde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, bandrolsüz olduğu tespit edilen toplam 5 milyon adet/dal sigara ele geçirildi. Jandarma ekiplerince el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

