Kamyonet alevler arasında akaryakıt istasyonuna girdi

Elazığ’da bir pikabın kasasındaki kartonlar bir anda alev aldı.

Kamyonet alevler arasında akaryakıt istasyonuna girdi

Elazığ’da bir pikabın kasasındaki kartonlar bir anda alev aldı. Kamyonet, alevler içerisinde akaryakıt istasyonuna girerken, personeller tarafından söndürüldü.

Kamyonet alevler arasında akaryakıt istasyonuna girdi 1

Olay, Akçakiraz beldesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pikabın kasasına yüklü halde bulunan kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuştu. Ana yola girecek olan sürücü alevleri fark edince, tehlikeli bir hareket yaparak geri dönerek akar yakıt istasyonuna yöneldi.

Kamyonet alevler arasında akaryakıt istasyonuna girdi 2

Büyük bir panik yaşanırken yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Elazığ
