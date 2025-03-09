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  4. Kamyonet hurdaya döndü! Sürücü hayata 15 gün tutunabildi

Kamyonet hurdaya döndü! Sürücü hayata 15 gün tutunabildi

09.03.2025 14:36
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Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz günlerde kontrolden çıkarak orta refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü, 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kamyonet hurdaya döndü! Sürücü hayata 15 gün tutunabildi

Kaza, geçtiğimiz günlerde Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçeşme mevkiinde seyir halinde olan Musa Çallı (29) idaresindeki 20 RS 006 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce kaldırıma ardından ise orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Musa Çallı'ya ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralı Çallı hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli'deki hastaneye kaldırıldı. Denizli'de 15 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren sürücü Çallı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç sürücü Musa Çallı'nın vefat haberini alan yakınlarına yasa boğdu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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