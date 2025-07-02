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Kamyonet ile panelvan kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sultanbeyli’de kamyonet ile panelvan tipi aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet ile panelvan kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden caddeye çıkan kamyonet ile karşı yönden giden panelvan tipi araç, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli
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