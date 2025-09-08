HABER

Kamyonet ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde traktör ile kamyonet arasında sıkışan 61 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 14.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yunuslar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Öz kendisine ait kamyonetin patlak olan lastiğini tamir etmek istedi. Aracın el frenini çekmeyi unutan Öz, lastikle uğraştığı esnada kamyonetin aniden geriye doğru hareket etmesi sonucu aynı bahçede bulunan kendisine ait traktör ile kamyonet arasında sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının kendisinden haber alamayınca bahçeye gittiklerinde Hasan Öz’ün iki araç arasında cansız halde görmeleri ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından iki araç arasından çıkartılan Öz’ün olay yerinde öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesinin ardından cenaze Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

antalya
