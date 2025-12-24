Kamyonet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Safranpark Alışveriş Merkezi kavşağında meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan M.G. yönetimindeki kamyonet, Safranpark Alışveriş Merkezi’ne giriş yapmak için yavaşlayan ve aynı yönde sağ şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.D. ile araçta yolcu olarak bulunan V.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır