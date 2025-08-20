HABER

Kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki Emine öldü

Gaziantep'te sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı Suriyeli Emine Berut (9), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, yol kenarında bulunan Emine Berut'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altından çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Berut’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

