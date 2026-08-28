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Kamyonetin kasası binanın balkonuna çarptı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde dubalarla bölünmüş yolda ilerleyen kamyonetin kasası, yol seviyesine doğru çıkıntı yapan bir binanın balkonuna çarptı.

Kamyonetin kasası binanın balkonuna çarptı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde dubalarla bölünmüş yolda ilerleyen kamyonetin kasası, yol seviyesine doğru çıkıntı yapan bir binanın balkonuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin kasasında hasar meydana geldi.

Kaza, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1586 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dubalarla ortadan bölünmüş çift şeritli yolda ilerleyen kamyonet, seyir halindeyken bir binanın yol üzerine doğru çıkıntı yapan balkonuna yaklaştı. Kamyonetin kasa yüksekliği ile balkon yüksekliğinden büyük olması sebebiyle çarpışma yaşandı. Yolun dubalarla bölünmüş olması nedeniyle sürücünün manevra yapamadığı belirtildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, kamyonetin kasasında maddi hasar oluştu.

Kamyonetin kasası binanın balkonuna çarptı 1

Kamyonetin kasası binanın balkonuna çarptı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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