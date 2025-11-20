HABER

Kamyonetle çarpışan motorlu bisikletin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinde seyreden Kairat N.’nin kullandığı motorlu bisiklet, kavşakta Mevlüt Y.’nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kamyonetle çarpışan motorlu bisikletin sürücüsü yaralandı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

