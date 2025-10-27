HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kamyonetle çarpışan patpatın sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da kamyonetle çarpışan patpat diye adlandırılan tarım aracının sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyonetle çarpışan patpatın sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D., idaresindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T. (80) isimli şahsın kullandığı patpat diye adlandırılan tarım aracıyla çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü ile birlikte diğer aracın sürücüsü ve H.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan patpat sürücüsü M.T., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandıEdirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
RTÜK'te devir teslim gerçekleşti! "Kararlılıkla devam edeceğiz"RTÜK'te devir teslim gerçekleşti! "Kararlılıkla devam edeceğiz"

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.