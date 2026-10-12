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Kamyonetle polis aracı çarpıştı: 2 polis yaralı

Karaman’da kamyonetle resmi trafik polisi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. Kamyonet sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 0,67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kamyonetle polis aracı çarpıştı: 2 polis yaralı

Kaza, Urgan Mahallesi 2013. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. idaresindeki kamyonet ile E.A. yönetimindeki resmi trafik polis aracı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis memurları E.A. ve A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S.’ye yapılan alkol kontrolünde 0,67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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