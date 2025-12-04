Kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Muğla Milas-Bodrum Karayolu üzerinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas istikametinden Bodrum yönüne doğru seyreden yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

