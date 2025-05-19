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Kamyonette tüyler ürperten vahşet: Baba ve 15 yaşındaki oğlu elleri bağlanıp yakılmış!

Diyarbakır’da tüyler ürperten olay yaşandı. Kırsal bir alanda yanan bir kamyonetin içinde 50 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun önce ellerinin bağlandığı ardından kamyonetin içerisine konuldukları ve yakıldıkları ileri sürüldü.

Kamyonette tüyler ürperten vahşet: Baba ve 15 yaşındaki oğlu elleri bağlanıp yakılmış!

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ELLERİ BAĞLANIP YAKILMIŞ

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı.

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Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

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Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemesi sürüyor.

(DHA)

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