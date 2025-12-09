HABER

Kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, çakıl taşıyan kamyonla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Volkan Ergin (33) hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de ağır yaralandı.

Kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Bartın yolunda Çaycuma ilçesi Kayıkçılar mevkisinde meydana geldi. R.A. (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen çakıl taşıyan kamyona, Volkan Ergin idaresindeki 78 YB 446 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

Kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı 1

KAZADA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Volkan Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan İlhan Ö. (36) ile Hakan T. (43) ağır yaralı olarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı 2

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Volkan Ergin’in cansız bedeni ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

