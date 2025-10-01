HABER

Kamyonun altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Can Düzgün (20) idaresindeki motosikletle sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü kamyonun altında kalarak sürüklendi. Sürücü Muhammed Can Düzgün olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Düzgün’ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

(İHA)

Kamyonun altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti 2

