Kamyonun altında kalarak ezilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da kamyonun altında kalarak ezilen 67 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, İskenderun–Payas yolu Güzelçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet M. idaresindeki 06 FAD 770 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan Mikdat Günay (67) yönetimindeki 31 ACN 044 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, kamyonun altında kalarak ezildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Hatay motosiklet kazası
