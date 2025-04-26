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Kan davası kilometrelerce sürdü! Şırnak'tan Almanya'ya film gibi cinayet...

Şırnak'ta başlayan kan davası Almanya'ya taşındı. Süleyman Sağman ve damadı Hüseyin Sağman, iltica ettikleri ülkede, ailelerinin gözü önünde öldürüldü. Katilin de Türkiye'den kaçak yollarla Almanya'ya gittiği ortaya çıktı.

Kan davası kilometrelerce sürdü! Şırnak'tan Almanya'ya film gibi cinayet...
Çiğdem Sevinç

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Bad Nauheim kasabasında, kamuoyunu sarsan kanlı bir saldırı gerçekleşti. 19 Nisan'da, 59 yaşındaki Süleyman Sağman ve 28 yaşındaki damadı Hüseyin Sağman, ailelerinin gözü önünde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybetti.

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ALMANYA'YA KAÇTILAR

Olayın perde arkası araştırıldığında, cinayetin kökenlerinin Türkiye’ye, Şırnak'ın İdil ilçesine kadar uzandığı ortaya çıktı. İddialara göre, 2021 yılında Şırnak’ta yaşanan bir cinayet, iki aile arasında kan davasını başlattı. Can güvenliklerinden endişe eden Süleyman ve Hüseyin Sağman, 2023 yılında Türkiye'den kaçak yollarla Almanya’ya geçerek iltica talebinde bulundu.

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ŞÜPHELİ ŞAHISTA KAÇAK YOLLARLA GİTMİŞ

Ancak kaçtıkları kan davası Almanya’da da peşlerini bırakmadı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, çifte cinayet şüphelisi olduğu belirtilen 28 yaşındaki saldırganın da yine Şırnak’tan kaçak yollarla Almanya’ya gelerek iltica başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Süleyman ve Hüseyin Sağman’ın cenazeleri, memleketleri Şırnak’ın İdil ilçesine getirilerek toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Almanya
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