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Kan donduran bir kadın cinayeti daha... Eşini kafasından vurdu sonra intihar etti: O anlar kamerada!

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Samsun'da maalesef korkunç bir kadın cinayeti daha işlendi... Boşanma aşamasında olduğu eşinin çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen gözü dönmüş adam, 32 yaşındaki Pınar Altınel ile tartışmaya başladı. Cani adam tartışma sırasında silahını Altınel'in kafasına dayadıktan sonra tetiği çekti. Altınel'i öldürdükten sonra kendisini de kafasından vurarak intihar etti. Kanlar içinde yerde kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da 24 Nisan'da Alaçam ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti daha işlendi... Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan eşi Pınar Altınel ile konuşmak üzere, kadının çalıştığı akaryakıt istasyonunun restoran bölümüne gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşi Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

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VAHŞET ANI KAMERADA

Cinayet ve intihar anı, olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cengiz Altınel’in masayı toplayan eşinin yanına gelerek bir süre konuştuğu, ardından arkasından sol kolunu boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı, çevredeki vatandaşları tehdit ederek bölgeden uzaklaştırdığı, daha sonra eşinin başına bir el ateş ettiği ve ardından aynı silahı kendisine doğrultarak ateşlediği görülüyor.

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Ayrıca 9 yıllık evli olan Pınar Altınel'in bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı, boşanma davası açtığı ve Cengiz Altınel'in bu boşanmayı istemediği öğrenildi. Çiftin çocuğunun olmadığı belirtildi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Samsun
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