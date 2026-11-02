HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gazeteci Barlas'tan AK Partili belediye başkanına tepki: "Yollar çamur banyosu yapıyor zor oy alır"

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde yürütülen yol ve kaldırım çalışmaları, gazeteci Cemil Barlas'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in yer aldığı bir videoya ilişkin değerlendirmede bulunan Barlas, çalışmaların uzadığını savunarak belediye yönetimine tepki gösterdi.

Gazeteci Barlas'tan AK Partili belediye başkanına tepki: "Yollar çamur banyosu yapıyor zor oy alır"

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Kavacık'ta yürütülen yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle eleştirildi. Gazeteci Cemil Barlas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bölgedeki çalışmaların uzamasına tepki gösterdi. Barlas'ın "Kavacık çamur banyosu yapıyor" sözleri dikkat çekerken, Gürzel'e yönelik seçim göndermesi de gündem oldu.

"KAVACIK ÇAMUR BANYOSU YAPIYOR"

X hesabından paylaşım yapan Cemil Barlas, Gürzel'in göreve gelmesinden bu yana Kavacık'ta gerçekleştirilen çalışmaları eleştirdi.

Özellikle kaldırım yenileme ve yol çalışmalarını hedef alan Barlas, bölgede ihtiyaç olmadığı halde bazı düzenlemelerin yapıldığını öne sürdü.

Barlas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hanim göreve geldiğinden beri kavacık çamur banyosu yapıyor.. önce hiç talep yokken kaldırımlar değişti.. şimdi zaten olan yollar yapılıyor ve bitmiyor.. bu arada tüm kablolar koptu.. kavacık mahallesinden zor oy alır.."

Gazeteci Barlas tan AK Partili belediye başkanına tepki: "Yollar çamur banyosu yapıyor zor oy alır" 1

YOL ÇALIŞMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kavacık'taki çalışmaların bir türlü tamamlanamadığını savunan Barlas, daha önce yenilenen kaldırımların ardından mevcut yolların da yeniden yapıldığını belirtti.
Çalışmalar sırasında kabloların koptuğunu da iddia eden Barlas'ın sözleri, bölgedeki altyapı ve üstyapı düzenlemelerini yeniden gündeme taşıdı.

"KAVACIK MAHALLESİNDEN ZOR OY ALIR"

Barlas'ın paylaşımında en dikkat çeken ifadelerden biri de Özlem Vural Gürzel'e yönelik seçim değerlendirmesi oldu.

Yürütülen çalışmalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Barlas, "Kavacık
mahallesinden zor oy alır" sözleriyle belediye yönetimine yönelik eleştirisini siyasi bir göndermeyle tamamladı.

Barlas'ın yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin iddialarıyla ilgili belediyeden yapılacak olası açıklama ise merak konusu oldu.

Özlem Vural Gürzel; 10 Mart 2025 tarihinde CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde 18 oy alarak başkanvekili oldu.

9 Eylül 2025'te CHP'den istifa etti. Parti içerisinde baskı gördüğünü ve yalnız bırakıldığını öne sürerek istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

13 Eylül 2025 Haliç Kongre Merkezi'ndeki törenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralıElazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
ABD'de seçim öncesi Trump'tan rest: "Her şeyi veto edeceğim"ABD'de seçim öncesi Trump'tan rest: "Her şeyi veto edeceğim"

Anahtar Kelimeler:
Beykoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.