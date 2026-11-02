Gazeteci Barlas'tan AK Partili belediye başkanına tepki: "Yollar çamur banyosu yapıyor zor oy alır"

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Kavacık'ta yürütülen yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle eleştirildi. Gazeteci Cemil Barlas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bölgedeki çalışmaların uzamasına tepki gösterdi. Barlas'ın "Kavacık çamur banyosu yapıyor" sözleri dikkat çekerken, Gürzel'e yönelik seçim göndermesi de gündem oldu.

"KAVACIK ÇAMUR BANYOSU YAPIYOR"

X hesabından paylaşım yapan Cemil Barlas, Gürzel'in göreve gelmesinden bu yana Kavacık'ta gerçekleştirilen çalışmaları eleştirdi.

Özellikle kaldırım yenileme ve yol çalışmalarını hedef alan Barlas, bölgede ihtiyaç olmadığı halde bazı düzenlemelerin yapıldığını öne sürdü.

Barlas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hanim göreve geldiğinden beri kavacık çamur banyosu yapıyor.. önce hiç talep yokken kaldırımlar değişti.. şimdi zaten olan yollar yapılıyor ve bitmiyor.. bu arada tüm kablolar koptu.. kavacık mahallesinden zor oy alır.."

YOL ÇALIŞMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kavacık'taki çalışmaların bir türlü tamamlanamadığını savunan Barlas, daha önce yenilenen kaldırımların ardından mevcut yolların da yeniden yapıldığını belirtti.

Çalışmalar sırasında kabloların koptuğunu da iddia eden Barlas'ın sözleri, bölgedeki altyapı ve üstyapı düzenlemelerini yeniden gündeme taşıdı.

"KAVACIK MAHALLESİNDEN ZOR OY ALIR"

Barlas'ın paylaşımında en dikkat çeken ifadelerden biri de Özlem Vural Gürzel'e yönelik seçim değerlendirmesi oldu.

Yürütülen çalışmalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Barlas, "Kavacık

mahallesinden zor oy alır" sözleriyle belediye yönetimine yönelik eleştirisini siyasi bir göndermeyle tamamladı.

Barlas'ın yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin iddialarıyla ilgili belediyeden yapılacak olası açıklama ise merak konusu oldu.

Özlem Vural Gürzel; 10 Mart 2025 tarihinde CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde 18 oy alarak başkanvekili oldu.

9 Eylül 2025'te CHP'den istifa etti. Parti içerisinde baskı gördüğünü ve yalnız bırakıldığını öne sürerek istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

13 Eylül 2025 Haliç Kongre Merkezi'ndeki törenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı.