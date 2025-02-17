Kan donduran olay! Arkadaşını öldürdü, cesedini 36 Saat yanında gezdirdi…

Koaceli Gebze’de 5 Ocaktan beri haber alınamayan Murat Yüzüak hakkında inceleme başlatılmıştı. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp şahsın son görüştüğü kişilerle, özellikle yakın arkadaşı R.G. ile irtibat kurarak araştırmalarına başladı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI: BORÇ YÜZÜNDEN KATLİAM

Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, kaybolan Murat Yüzüak’ın, kendisine borcu bulunan arkadaşı R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan soruşturmalarda, R.G. ve bir diğer şahıs olan M.A.’nın sorguya alındığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında, Yüzüak’ın R.G.’ye olan borçlarının, cinayete giden yolu açtığı belirlendi. R.G. tarafından gerçekleştirilen boğma eylemi, olayın seyrini değiştirdi. Olayın ardından M.A., savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESETLE 36 SAAT BOYUNCA GEZİ

R.G.’nin savcılığa verdiği ifadesi, olayın korkunç boyutlarını gözler önüne serdi. R.G., cinayetin ardından Murat Yüzüak’ın cesedini otomobile koyarak, yaklaşık 36 saat boyunca bu şekilde dolaştığını itiraf etti. Bu süre zarfında, Yüzüak’ın cansız bedeniyle çeşitli yerlerde seyahat ettiğini belirten R.G., sonunda cesedi Gebze’nin ormanlık bir alanına götürdüğünü ve orada üzerine çalılıklarla örtüp terk ettiğini söyledi. Cinayet sonrası, Yüzüak’ın cesedi, R.G.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda ormanda bulundu.

OTOPSİ SONUÇLARI

Murat Yüzüak’ın cesedi, yapılan otopsi işlemleri sonrası kesin ölüm nedeni belirlenerek ailesine teslim edildi. Olay, hem yerel halk hem de yetkililer tarafından büyük bir şokla karşılandı. R.G.’nin suçunu itiraf etmesi ve olayın ardından yaşanan süreç, cinayetlerin arkasındaki psikolojik ve sosyal faktörleri de gündeme getirdi. Kocaeli polisi, bu tür olayların önlenmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Olayın ardından, Yüzüak’ın ailesi büyük bir acı yaşarken, R.G. hakkında yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

(DHA)