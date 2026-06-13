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Kan donduran olay! Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

Tekirdağ’da kan donduran bir olay yaşandı. Çorlu ilçesinde özel bir firma tarafından işletilen çöp toplama alanındaki çöplerin arasında 1 aylık erkek bebek cesedi bulundu. Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kan donduran olay! Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

Çorlu ilçesi Karatepe mevkisindeki özel firma tarafından işletilen çöp toplama alanında çalışan işçiler, önceki gün çöp ayıklama bandında bir erkek bebek cesedi buldu.

Kan donduran olay! Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu 1

ÇÖPLÜKTE BİR AYLIK BEBEK CESEDİ BULUNDU

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kan donduran olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bebek ceset
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