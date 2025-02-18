HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kan donduran olay! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren katilin destekçileri çıktı! Sosyal medyada destek mesajları yayımladılar...

Kan donduran olay! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren katilin destekçileri çıktı! Sosyal medyada destek mesajları yayımladılar...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.02.2025 17:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böyle vicdansızlık görülmedi! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren B.B’nin cezaevinden yaptığı görüntülü konuşmalar sosyal medyada destekçileri tarafından yayımlandı. Paylaşımın altına gelen yorumlar ise kan dondurdu.

Kan donduran olay! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren katilin destekçileri çıktı! Sosyal medyada destek mesajları yayımladılar...

Türkiye’nin konuştuğu vahşet, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy’deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı’nda sabah saatlerinde yaşanmıştı. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla kaykay malzemeleri ve kıyafet almak için bit pazarına gitmişti. Ancak burada yaşanan bir tartışma, geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmıştı.

SÖZLÜ ATIŞMA SONRASI KAVGA ÇIKMIŞTI

Alışveriş esnasında bir kişi "Çok yakışıklısın" diyerek Mattia’ya laf attı. Mattia ise "Pardon kardeşim" şeklinde yanıt verdi. Ancak bu sözlü atışma kısa sürede gerilime dönüştü. Taraflar ilerleyen dakikalarda tekrar karşılaşınca tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

minguzzii

SALDIRI ÖNCE BIÇAK, SONRA TEKMEYLE DEVAM ETMİŞTİ

Kavga esnafın araya girmesiyle yatıştı gibi görünse de, şüpheli B.B. olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra koşarak geri dönerek Mattia’ya bıçakla saldırmıştı. Aldığı darbelerle yere yığılan genç ağır yaralanırken, saldırgan U.B. (16) ise kanlar içindeki çocuğa tekmeler atmıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

minguzzi2

KATİLE CEZAEVİNDE DESTEK PAYLAŞIMLARI YAPILDI

italyan-sefin-oglu-1

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Trajik olay, zanlılardan biri B.B’nin cezaevinden yaptığı görüntülü konuşmaların sosyal medyada paylaşılmasıyla yeniden gündeme geldi.

italyan-sefin-oglu2

Sosyal medyada bazı kullanıcıların zanlıya destek mesajları yazdığı görüldü. "Aslan kardeşim elbet bir gün" ve "Kurban olduğum az sabır" gibi ifadeler kullanıldı.

(Ahaber)

Film gibi olay! Jet Ski ile yıllar sonra geri döndü...Film gibi olay! Jet Ski ile yıllar sonra geri döndü...
Erdoğan'dan 'Trump' vurgusu! Barış için umutlar Ankara'daErdoğan'dan 'Trump' vurgusu! Barış için umutlar Ankara'da
Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya İstanbul Kadıköy katil bıçak destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

Galatasaray-Fenerbahçe maçının galibini söylemekle kalmadı bir de skor paylaştı...

Galatasaray-Fenerbahçe maçının galibini söylemekle kalmadı bir de skor paylaştı...

Şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışında bir takım açık ara favori gösterildi...

Şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışında bir takım açık ara favori gösterildi...

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama

Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.