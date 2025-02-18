Kan donduran olay! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren katilin destekçileri çıktı! Sosyal medyada destek mesajları yayımladılar...

Türkiye’nin konuştuğu vahşet, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy’deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı’nda sabah saatlerinde yaşanmıştı. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla kaykay malzemeleri ve kıyafet almak için bit pazarına gitmişti. Ancak burada yaşanan bir tartışma, geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmıştı.

SÖZLÜ ATIŞMA SONRASI KAVGA ÇIKMIŞTI

Alışveriş esnasında bir kişi "Çok yakışıklısın" diyerek Mattia’ya laf attı. Mattia ise "Pardon kardeşim" şeklinde yanıt verdi. Ancak bu sözlü atışma kısa sürede gerilime dönüştü. Taraflar ilerleyen dakikalarda tekrar karşılaşınca tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

SALDIRI ÖNCE BIÇAK, SONRA TEKMEYLE DEVAM ETMİŞTİ

Kavga esnafın araya girmesiyle yatıştı gibi görünse de, şüpheli B.B. olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra koşarak geri dönerek Mattia’ya bıçakla saldırmıştı. Aldığı darbelerle yere yığılan genç ağır yaralanırken, saldırgan U.B. (16) ise kanlar içindeki çocuğa tekmeler atmıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

KATİLE CEZAEVİNDE DESTEK PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Trajik olay, zanlılardan biri B.B’nin cezaevinden yaptığı görüntülü konuşmaların sosyal medyada paylaşılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada bazı kullanıcıların zanlıya destek mesajları yazdığı görüldü. "Aslan kardeşim elbet bir gün" ve "Kurban olduğum az sabır" gibi ifadeler kullanıldı.

(Ahaber)