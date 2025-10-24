HABER


Kan tahlilinde CRP nedir, yüksekliği ne anlama gelir?

Kişilerin acil durum nedeni ile hastaneye gitmeleri, çeşitli belirtilerden şüphelenerek doktora görünmeleri çoğu zaman kişiden kan testi istenmesine neden olabilmektedir. Doktor herhangi bir sorundan şüphe duyarsa kan tahlili isteyebilir.

Ferhan Petek

Kan tahlillerinin sonuçları genel olarak kişinin genel sağlık durumları ile ilgili bilgiler vermektedir. Anemi, vitamin ya da mineral eksiklikleri, çeşitli kan hastalıklarının tanısının konması ile birçok iç hastalık da kan testlerinde çıkan sonuçlara göre tespit edilebilmektedir. Vücutta yer alan enfeksiyonların ve enfeksiyon kaynaklı hastalıkların da tanısının konmasında faydalanılabilen kan testleri özellikle bazı hastalıkların kesin tanısı için son derece önemli ve gerekli kabul edilmektedir.

Kan tahlilinde CRP nedir?

Kan tahlillerinde görüntülenen CRP’nin açılımı C reaktif Protein’dir. CRP, insan vücudundaki iltihabın varlığını tespit edilmek amacı ile kullanılan bir kan testi olarak uygulanmaktadır. Karaciğer tarafından üretilen CRP kan dolaşımına salınır. Kanda yer alan CRP değerinin yüksek ya da alçak olması değerlendirilerek vücutta yaşanan sağlık sorunlarını tespit edebilmek mümkündür.

Yapılan kan tahlillerinde CRP seviyeleri belirgin şekilde yükselmiş olabilir. Bu durum birçok hastalığın belirtisi olarak kabul edilebileceği gibi travma gibi farklı nedenler de CRP seviyesinin yükselmesine neden olabilmektedir.

Kan tahlilinde CRP yüksekliği ne anlama gelir?

Kan tahlilinde CRP yüksekliği aynı zamanda vücuttaki iltihap değerinin de göstergesi olarak kabul edilir. Testin yapılma nedenleri şunlardır:

  • Sepsis ve benzeri ciddi bakteriyel enfeksiyonlarının tespit edilmesi
  • Mantar enfeksiyonlarının tespit edilmesi
  • Osteomiyelit
  • İnflamatuar bağırsak hastalığı
  • Bazı artit türleri
  • Pelvik inflamatuvar hastalık
  • Kanser tedavilerinde sürecin takip edilmesi ve enfeksiyon analizi

Yapılan ölçümlerde CRP seviyesinin yüksek olması şu sorunların ve hastalıkların ortaya çıkmasına ya da tanısının konmasına neden olabilmektedir:

  • Kanda enfeksiyon oluşumu
  • Kanda iltihaplanma oluşumu
  • Otoimmün hastalıklar
  • Doku hasarları
  • Kalp krizi riski
  • Obezite
  • Hamilelik
  • Diş eti iltihaplanması
  • Tüberküloz
  • Kanser
  • Yaralanmalar
  • Sigara tüketimi
  • Uykusuzluk hastalığı
  • Depresyon
  • Diyabet




