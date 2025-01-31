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Kan tahlilindeki bu değer sabit değilse dikkat: Demansa yakalanma riskiniz daha yüksek!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
31.01.2025 09:46
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Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Kan tahlilindeki bu değer sabit değilse dikkat: Demansa yakalanma riskiniz daha yüksek!

Science Daily'nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 74 olan 9 bin 846 katılımcının kolesterol seviyeleri, çalışmanın başlangıcında ve takip eden üç yıl boyunca birer kez ölçüldü.

Son muayenenin ardından ortalama 5,5 yıl takip edilen katılımcılar, her sene hafıza becerilerinin ölçüldüğü testlere de tabi tutuldu.

Araştırmacılar, katılımcıları ilk ve son kolesterol sonuçları arasındaki değişim miktarına göre 4 gruba ayırdı.

kan tahlili

Çalışma sonucunda kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptaki kişilere ilerleyen yıllarda demans tanısı konulması riskinin, en az değişim görülen gruptakilere kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmanın bulguları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
kolesterol demans
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