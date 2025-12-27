Kanada'dan Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık yardım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Kanada’da Başbakan Mark Carney ile bir araya geldi. Trump ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde Carney ile ikili görüşmenin ardından Avrupalı liderlerle ortak bir telefon görüşmesi planlayan Ukraynalı lider, Rusya’nın barış çabalarına ağır saldırılarla cevap verdiğini söyledi. Carney ile birlikte basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı eleştirerek, "Rusya, 500’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve onlarca füze ile çok ağır bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı, bir kez daha Rusya’nın barış çabalarımıza verdiği yanıt olmuştur. Bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış istemediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Oysa biz barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞI DURDURMAMIZ LAZIM"

Ukrayna’ya daha fazla destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Putin, bunu kamuoyu önünde söylemekten çekiniyor ancak atılan adımları görüyoruz. Bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Rusya üzerinde baskı oluşturacak adımlara ve Ukrayna’ya daha fazla desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Zelenskiy, son haftalarda diplomaside atılan güçlü adımların, Ukrayna’nın hava savunma alanındaki ihtiyacının azaldığı manasına gelmediğini de sözlerine ekledi. Bugün Avrupalı liderler ile ortak bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de belirten Zelenskiy, "Yarın Başkan Trump ile çok önemli ve yapıcı bir görüşmem olacak" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'YA YARDIM AÇIKLAMASI

Basına yapılan ortak açıklamada Kanada Başbakanı Mark Carney, "Devlet Başkanı Zelenskiy’in liderliğinde adil ve kalıcı bir barışın mümkün olmasına yönelik koşullar oluşuyor. Fakat bunun olması için Rusya’nın da buna istekli olması gerekiyor. Ancak Kiev’e yönelik saldırılar ve gece boyunca tanık olduğumuz barbarlık, bu zor dönemde Ukrayna’nın yanında olmamızın ve adil ve kalıcı bir barış ile gerçek bir yeniden inşa süreci için gerekli koşulları oluşturmamızın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Konuşmasında ülkesinin Ukrayna’ya askeri yardımlar sağladığına işaret eden Carney, "Bugün de Ukrayna için ilave askeri destek ile 2,5 milyar dolar tutarında ek ekonomik yardım açıklıyoruz. Bu ekonomik yardım, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan finansmanın önünü açarak yeniden inşa sürecinin başlamasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Carney, Ukraynalı lider Zelenskiy ile yapacakları ikili görüşmenin ardından Gönüllüler Koalisyonu’nda yer alan Avrupalı liderler ile ortak bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini açıkladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır