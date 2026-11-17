Kaza, Düzce'nin Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16180 Sokak istikametinde ilerleyen Semih K. yönetimindeki lüks marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrilerek takla attı.

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Semih K. ile araçta bulunan 18 yaşından küçük C.Y., S.H., E.K. ve Y.E.K. yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan 5 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır