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Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.Zonguldak’ın Alaplı ilçesi TOKİ Mahallesi’nde kanalizasyon borusundan gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi TOKİ Mahallesi’nde kanalizasyon borusundan gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Önce kanalizasyonun beton kapaklarını tek tek kaldıran ekipler, sesin geldiği hattı tespit etti. Bir günden fazla süredir boruda mahsur kaldığı tahmin edilen yavru kediyi kurtarmak için kanalizasyon hattına su verilerek dikkatli bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattında sürdürülen ve yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan yavru kedi, annesine teslim edilirken çevredeki vatandaşlar tarafından mama verilerek beslendi. Başarılı kurtarma operasyonu, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 1

Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 2

Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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