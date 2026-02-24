HABER

Kandilli verileri ortaya çıkardı! “Deprem üretmez” denilen bölge için ezber bozan uyarı

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’deki deprem gerçeğine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bektaş açıklamasında “Doğu Karadeniz sahili deprem üretmez” algısının yanlış olduğunu belirtti.

Şevket Taner Şahin

Türkiye deprem korkusuyla yaşamaya devam ederken ezber bozan bir uyarı da Karadeniz Bölgesi’yle ilgili geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş bölgeye ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bölge tamamen pasif değil, kabuk gerilim altında.” İfadelerini kullandı. Kandilli verilerine de dikkat çeken Bektaş, Doğu Karadeniz kıyı hattında 3 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin yaygın olduğuna işaret ederek, asıl riskin sadece fay hatları değil zemin ve yapı kalitesi olduğunu vurguladı.

DOĞU KARADENİZ’DE SESSİZ TEHLİKE Mİ VAR?

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, kamuoyunda yaygın olan “Doğu Karadeniz sahili deprem üretmez” algısının doğru olmadığını belirtti.

Bektaş, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre kıyı kesiminde 3 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin yaygın olduğunu ifade ederek, bunun bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve yer kabuğunun gerilim altında bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

Ancak riskin yalnızca deprem büyüklüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bektaş, özellikle kıyıdaki dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketlerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerde bile hasarı artırabileceğine dikkat çekti.

Bektaş’a göre asıl kritik başlıklar şunlar:

  • Dağ yükselirken kıyı yamaçlarının daha hızlı aşağı kayabilmesi
  • Zemin kalitesi
  • Yapı dayanımı
  • Bilimsel planlama eksikliği

Uzman isim, Doğu Karadeniz’de deprem riskinin “yok” sayılmasının yanıltıcı olabileceğini, özellikle zemin ve yapı güvenliğinin bölge için hayati önemde olduğunu belirtiyor.

Karadeniz’de göz ardı edilen bu sismik hareketlilik, “küçük deprem büyük hasar” senaryosunu ise yeniden gündeme getirdi.

