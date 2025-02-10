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Kanepede uyumak uykunuzu bozabilir! Uykuya hızlı dalmak için uzman ipuçları

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.02.2025 12:58
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Maç izlerken veya en sevdiğiniz diziyi izlerken kanepede uyuyakaldığınız ve yatağınıza geçip uyanık kaldığınız oldu mu? Bu, psikolojik bir açıklaması olan sinir bozucu bir uyku fenomenidir.

Kanepede uyumak uykunuzu bozabilir! Uykuya hızlı dalmak için uzman ipuçları

Lisanslı psikolog Lisa Strauss, "CBS Mornings Plus"a yaptığı açıklamada, kanepede uyuduktan sonra tekrar uykuya dalmanın zor olmasının birkaç nedeni olduğunu söyledi.

TEKRAR UYKUYA DALMAK NEDEN ZOR?

Bunun bir nedeni koltuktan yatağa geçişin gerektirdiği çabadır.

"Ayağa kalkmak, yatak odasına gitmek, zihnin yeniden meşgul olması bizi çok hızlı bir şekilde uyanıklığa getiriyor, uykuya dalmak destekleyici koşullar altında 10 ila 20 dakika sürebilir. Bu yüzden uyanıklığa ne kadar çabuk ulaştığımız ve tekrar uykuya dalmanın ne kadar sürdüğü arasında zamansal bir asimetri var."

Dikkatiniz başka şeylerle de dağılabilir.

"İnsanlar yerine getirmeleri gereken her türlü sorumluluğu kendine veriyor. Bunlar uykuya dalarken dikkati dağıtabiliyor."

Hatta uyku öncesi rutininizin bazı yönleri düşündüğünüzden daha uyarıcı olabilir.

"Asıl amaçları sadece yatağa girmek olan insanlar bile, banyoda sadece bir mola vermezler. Yatağa giderken, parlak ışıklar altında banyoya girerler. İlaçlarını alırlar. Göz damlalarını damlatırlar. Bulaşıklarını yıkarlar, sonra yatak odasına giderler, sonra pijamalarını giyerler. Eşleriyle sohbet ederler."

UYUMAK İÇİN KANEPEDEN YATAĞA GEÇİŞ İPUÇLARI

Hazırlık anahtardır. Kanepeye uzanmadan önce pijamalarınızı giydiğinizden ve gecelik kontrol listenizi yaptığınızdan emin olun.

Strauss, "Bu şekilde, uykuya daldığınızda, kendinizi uykudan uyandırıp uyku vakti rutini yapmanıza gerek kalmadan hızla yatağa girebilirsiniz" dedi.

Sonra, uyuşukluğunuza dikkat edin. Göz kapaklarınız ağırlaşmaya başladığında rüyalara dalmak kolay olsa da, Strauss bunun yerine yatağa girmek için bir işaret olarak kullanılmasını öneriyor.

"Uyku halinin çok erken bir aşamasında kendinizi yakalamak istersiniz. Tekrar baştan başlamaya kendinizi mahkum etmek istemezsiniz. Bu yüzden nefesinizin biraz yavaşladığını, düşüncenizin yavaşladığını hissettiğinizde, gözlerinizi odaklamak biraz daha zorlaşır. İşte o zaman kalkmak ve yatağa gitmek istersiniz."

Yatağa girdiğinizde, uykuya çok fazla odaklanmamaya çalışın. Çünkü bu, neden hala uyanık olduğunuzu düşünerek daha uzun süre uyanık kalmanıza neden olacak bir tür performans kaygısına yol açabilir.

Anahtar Kelimeler:
uyku uyumak
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