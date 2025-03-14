Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir! Türkiye yeni sağlık skandalını konuşacak: Yemek şirketinin motokuryelerine taşıtmışlar

Vatandaşın aile sağlık merkezlerine verdiği kanlar yemek şirketlerinin motokuryeleriyle uygunsuz koşullarla taşındı, üstelik bu sırada bazı kan örnekleri kayıplara karıştı. Skandalı duyuran Emrullah Erdinç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün telefon açıp "Evet böyle bir sıkıntı oldu ama 20 günlük sıkıntıydı, bunu düzelttik" dediğini aktardı.

TÜRKİYE 'KAN TAŞIMA' SKANDALINI KONUŞACAK

Türkiye sağlık camiasında yine akılalmaz bir skandalla karşı karşıya. Kan örneklerinin yemek şirketi motokuryelerine taşıtıldığını gazeteci Emrullah Erdinç, Sözcü TV'de detaylarıyla anlattı. Erdinç'in ifadeleriyle Türkiye'nin gündemine oturacak skandal şöyle yaşandı:

KANLAR ÇÖP POŞETLERİYLE TAŞINMIŞ

Taşıma işlemi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ihale açıyor. Alan firma motokuryelerle taşıyor. Kanın hızlı ulaşması için motokurye doğru bir sistem ama teknik şartnamelere uyulmaması.

Bazı yemek şirketlerin motokuryeleri tarafından taşınan kanları görüyoruz. Steril olmayan, buldukları çöp poşetleriyle taşındığını görüyoruz.

"BİRÇOK KANIN KAYBOLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Şartnameye baktığımız zaman özel saklama kaplarının olmalı, soğuk tutacak köpüklerin olması gerektiği belirtiliyor. Birçok kanın kaybolduğu tespit edilmiş durumda.

"İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OLAYI DOĞRULADI"

Dün bu yayını yaptığımda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Korkunç açıklamalar yaptılar. 'Evet böyle bir sıkıntı oldu ama 20 günlük sıkıntıydı, bunu düzelttik' diyorlar.

Zaten bu problemin olmaması gerekiyor. 'Şu an böyle bir sıkıntımız yok' diyorlar. Kendi tuttukları tutanakla her şeyi kabul ediyorlar. Tutanakta, "ASM'lerden teslim alındığı anlaşılan ancak hala ilgili çalışacak laboratuvara ulaşmayan, akıbeti belirsiz numunelerin mevcut olduğu tespit edilmiştir" diyor.

VATANDAŞIN KANINA NE OLDU?

Bu kanlara ne oldu? Bazı kültür ve idrar örnekleri vardı. Bunların hepsi kayıp mı oldu? 20 günlük sıkıntı olduğunu söylüyorlar ama benim elimdeki evraklarla tarihler uyuşmuyor. Sizin bir kan örneğinin bile kaybolmayacağı bir sistem kurmanız gerekiyordu.

VERİLEN CEZAYA SİTEM ETTİ: BUNUN BEDELİ BU MU?

İhaleye gelen iki firma kendi arasında problem yaşıyor, bu problemden dolayı böyle haberler çıkıyor gibi bir iddiada bulunuyor. Siz bu problemi yaratmayın.

Firmaya 580 bin lira para cezası verdiklerini söylüyorlar. Bunun bedeli bu mudur?

Kan taşıma skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL İlgili kurumların denetimlerini artırması gerekiyor Bu durumda cezaların daha ağır olması lazım Halkın bilgilendirilmesi öncelikli olmalı Toplum olarak bu konuda sesimizi yükseltmeliyiz Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

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