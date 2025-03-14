HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir! Türkiye yeni sağlık skandalını konuşacak: Yemek şirketinin motokuryelerine taşıtmışlar

Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir! Türkiye yeni sağlık skandalını konuşacak: Yemek şirketinin motokuryelerine taşıtmışlar

14.03.2025 11:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sektöründe gündemi sarsacak yeni bir skandal ortaya çıktı. Aile sağlığı merkezlerinden alınan kanlar, yemek şirketlerinin kuryelerine teslim edildi ve bu kanlar hiç de steril olmayan çöp poşetleriyle taşındı! Kuryelerin kan taşıdığı akla zarar anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Gazeteci Emrullah Erdinç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün arayıp olayı doğruladığını söylerken "Korkunç açıklamalar yaptılar" dedi.

Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir! Türkiye yeni sağlık skandalını konuşacak: Yemek şirketinin motokuryelerine taşıtmışlar

Vatandaşın aile sağlık merkezlerine verdiği kanlar yemek şirketlerinin motokuryeleriyle uygunsuz koşullarla taşındı, üstelik bu sırada bazı kan örnekleri kayıplara karıştı. Skandalı duyuran Emrullah Erdinç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün telefon açıp "Evet böyle bir sıkıntı oldu ama 20 günlük sıkıntıydı, bunu düzelttik" dediğini aktardı.

TÜRKİYE 'KAN TAŞIMA' SKANDALINI KONUŞACAK

Türkiye sağlık camiasında yine akılalmaz bir skandalla karşı karşıya. Kan örneklerinin yemek şirketi motokuryelerine taşıtıldığını gazeteci Emrullah Erdinç, Sözcü TV'de detaylarıyla anlattı. Erdinç'in ifadeleriyle Türkiye'nin gündemine oturacak skandal şöyle yaşandı:

1

KANLAR ÇÖP POŞETLERİYLE TAŞINMIŞ

  • Taşıma işlemi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ihale açıyor. Alan firma motokuryelerle taşıyor. Kanın hızlı ulaşması için motokurye doğru bir sistem ama teknik şartnamelere uyulmaması.

  • Bazı yemek şirketlerin motokuryeleri tarafından taşınan kanları görüyoruz. Steril olmayan, buldukları çöp poşetleriyle taşındığını görüyoruz.

3

"BİRÇOK KANIN KAYBOLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

  • Şartnameye baktığımız zaman özel saklama kaplarının olmalı, soğuk tutacak köpüklerin olması gerektiği belirtiliyor. Birçok kanın kaybolduğu tespit edilmiş durumda.

"İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OLAYI DOĞRULADI"

  • Dün bu yayını yaptığımda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Korkunç açıklamalar yaptılar. 'Evet böyle bir sıkıntı oldu ama 20 günlük sıkıntıydı, bunu düzelttik' diyorlar.

4

  • Zaten bu problemin olmaması gerekiyor. 'Şu an böyle bir sıkıntımız yok' diyorlar. Kendi tuttukları tutanakla her şeyi kabul ediyorlar. Tutanakta, "ASM'lerden teslim alındığı anlaşılan ancak hala ilgili çalışacak laboratuvara ulaşmayan, akıbeti belirsiz numunelerin mevcut olduğu tespit edilmiştir" diyor.

VATANDAŞIN KANINA NE OLDU?

  • Bu kanlara ne oldu? Bazı kültür ve idrar örnekleri vardı. Bunların hepsi kayıp mı oldu? 20 günlük sıkıntı olduğunu söylüyorlar ama benim elimdeki evraklarla tarihler uyuşmuyor. Sizin bir kan örneğinin bile kaybolmayacağı bir sistem kurmanız gerekiyordu.

asdsadlk

VERİLEN CEZAYA SİTEM ETTİ: BUNUN BEDELİ BU MU?

  • İhaleye gelen iki firma kendi arasında problem yaşıyor, bu problemden dolayı böyle haberler çıkıyor gibi bir iddiada bulunuyor. Siz bu problemi yaratmayın.

  • Firmaya 580 bin lira para cezası verdiklerini söylüyorlar. Bunun bedeli bu mudur?
Mynet Anket Kan taşıma skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
İlgili kurumların denetimlerini artırması gerekiyor
Bu durumda cezaların daha ağır olması lazım
Halkın bilgilendirilmesi öncelikli olmalı
Toplum olarak bu konuda sesimizi yükseltmeliyiz
Bu anket 11 saat 44 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış
İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal! İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!
14 Mart 2025
14 Mart 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Koyuna eziyet eden gözaltında! Görüntüler tepki çekmiştiKoyuna eziyet eden gözaltında! Görüntüler tepki çekmişti
"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar! Suçu da cinlere attılar"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar! Suçu da cinlere attılar
Anahtar Kelimeler:
kan Aile Sağlığı Merkezi çöp sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış

Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış

Hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalıktan kör oldu!

Hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalıktan kör oldu!

Yolcular kanatta ip gibi dizildi! Uçakta dehşete düşüren görüntüler

Yolcular kanatta ip gibi dizildi! Uçakta dehşete düşüren görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.