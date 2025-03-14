Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal mi ediliyor? İstanbul Üniversitesi kararını verdi

Diploma tartışmalarına İstanbul Üniversitesi'nin noktayı koyduğu iddia edildi, kulisler bir anda hareketlendi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında usulsüzlük olduğu ve Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ardından YÖK, belgelerin sahteliğine dair rapor hazırlamıştı.

YÖK'ün raporunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'tan İstanbul'a yatay geçişi ve diplomasına ilişkin soruşturma başlattı.

GÖZLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE

İmamoğlu'nun diplomasına yönelik YÖK raporunun açıklanması sonrası İstanbul Üniversitesi'nden çıkacak nihai karar bekleniyor.

SAVCILIKTAN "HIZLI OLUN" YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine ikinci kez yazı gönderdi. Başsavcılık, işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

İMAMOĞLU İFADE VERDİ

Ekrem İmamoğlu, hakkındaki diploma soruşturması için geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

İmamoğlu ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Rahmetli amcam ile gitmiş olduğum bu seyahatte Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat bölümü ile ilgili kayıt girişimi yapmış olmama rağmen orada ziyaret ederek gördüğüm Girne Amerikan Üniversitesi İşletme bölümünü çok beğendim. Amcamı ikna ettim ve aşağıda anlatacağım şekilde o bölüme kaydımı yaptırdım.

2010'lu yıllarda geçmişe dönük af çıktığını öğrendiğim esnada tekrar yüksek lisans programıma devam etme başvurumu yaparak hakkımı elde ettim. Derslerimi ve tezimi başarı ile vererek insan kaynakları üzerine yüksek lisans programımı da bitirmiş oldum.

Geçiş sürecim ile alakalı 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990 yılında geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım."

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İÇİN KARAR VERDİ"

Soruşturmada YÖK'ün kararı ve Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin ardından gözler İstanbul Üniversitesi'nin diploma için vereceği karara çevrildi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında diploma soruşturmasına ilişkin konuşan gazeteci Nuray Başaran çarpıcı bilgilere yer verdi.

Başaran, İstanbul Üniversitesi'nin karar yazısını hazırladığını vurgulayarak "Dün itibari ile İstanbul Üniversitesi kararını verdi, yazısını da yazdı. İstanbul Üniversitesi YÖK'ün yazdıkları çerçevesinde karar aldı ve Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde usulsüzlük olduğunun tespit edildiğine dair yazı yazdı" dedi.

SELVİ DE YAZDI: "DİPLOMASI İPTAL EDİLECEK"

Gazeteci Abdulkadir Selvi de Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde benzer ifadeler kullandı. Selvi yazısında "İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor. Diplomayla ilgili işlemleri yapma yetkisi fakültede bulunuyor. İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLİRSE NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylığı için yüksek öğretim mezunu olma şartı bulunurken; diplomanın iptal olması durumunda İmamoğlu aday olamayacak.