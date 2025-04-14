Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

İstanbul'da 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen Boyun Çetesi'ne üye 305 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, Boyun'un İtalya'dan örgütünü yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı.

"BERABER YAPIN BERABER BÖLÜŞÜN"

İddiaya göre Boyun, çetesinin sürekliliğinin sağlanması için örgüt üyelerine gönderdiği 3 ayrı mektupta, "Ben buraya girdim. İşi gücü Gurur (Gurur Işınçelik) ve Mertler'e (Mert Gültepe) devrettim. Hep bir arada olun. Birbirinizi tutun bırakmayın, hep beraber hareket edin beraber yapın, beraber bölüşün..." dedi.

KANLI EYLEMLER, UYUŞTURUCU TİCARETİ

Boyun'un talimatı üzerine örgütün başına geçen Gurur Işınçelik ve Mert Gültepe, örgütünü motive etmek adına kanlı eylemler için hemen harekete geçti.

İddiaya göre hakkında kasten öldürme, yağma, silah ve uyuşturucu ticaretinden onlarca hapis cezası istenen Işınçelik, örgütün tahsilat işlerini, Gültepe ise silah ve uyuşturucu ticaretini devraldı.

SAVCIYI ÖLDÜRMEK İÇİN TALİMAT VERDİ

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, çetesini yurt dışından yöneten Gültepe, örgütün başına geçmesinin ardından iddiaya göre haklarında 574 sayfalık iddianame hazırlayan soruşturma savcısı Hasan Ceyhun'un öldürülmesi için en yakınındaki adama suikast talimatı verdi.

Gültepe, adamına, "Savcı bizim üstümüze çok geliyor. Paraysa para verin, eğer parayı kabul etmiyorsa susturun, (öldürün)" dedi.

AVUKAT, SAVCIYA ULAŞTI

İddiaya göre suikast emrinin hemen ardından örgütün avukatı Yusuf İdikurt, Savcı Hasan Ceyhun ile iletişime geçti. İdikurt, "Mert Bey sizinle görüşmek istiyor" diyerek savcıya telefonla iletişim teklifinde bulundu. Ancak Ceyhun, görüşmeyi kabul etmeyerek yaşananları tutanak altına aldırdı.

"SAVCILIK ÇOK KIL, LAF DİNLEMİYOR"

Yine şüpheli örgüt üyesi Hasan Hasar'ın başka bir örgüt üyesine, gönderdiği sesli mesaj da, "Savcı bayağı kıl bir adammış abi, laftan - sözden anlamıyormuş. Barış Boyun'un adı geçince adama sanki ana - bacı küfrediyormuşsun gibi millete sarıyormuş hep, bizim çocuklar yakalandı işte, 10 kişi tutukladı. Çocukların hepsini tutukladı" dediği başka bir örgüt üyesinin telefonundan çıktı.

HEM HÜKÜMETE HEM SAVCIYA HAKARET ETTİ

Tehditler bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Barış Boyun Suç Örgütü Üyeliğinden tutuklanan sanık Yılmaz Karael'in İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine hitaben duruşma salonunda sarf ettiği sözler de tutanaklara geçti. Karael, "Hakkımda neyse ceza verin, savcınızın da, hükümetinizin de anasını avradını..." dedi.

YURT DIŞINDAKİ ÇETE ÜYELERİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Soruşturma kapsamında yeni yapılanma sürecindeki örgütün 120 suça karıştığı belirlenirken 250 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurt dışına firar eden bir çok örgüt üyesi hakkında da kırmızı bülten çıkartıldı.

ÖZEL KORUMA KARARI YOK

Ölüm emriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görev yaptığı ve Barış Boyun suç örgütüne yönelik ana soruşturmayı tek savcı olarak yürüttüğü öğrenildi.

Savcı Ceyhun'un, bugüne kadar üç ayrı tehdide maruz kalmasına rağmen hâlâ yalnızca bir polis memuru ile korunduğu ortaya çıktı. Yargı çevrelerinde 24 saat esasına göre hakkında özel koruma kararı uygulanması gerektiği belirtildi. Güvenlik kaynakları, savcının can güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu da vurguluyor.

MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Barış Boyun, 1984 doğumlu ve İstanbul Beyoğlu merkezli faaliyet gösteren bir çetenin lideri olarak tanındı. Zamanla Balkan mafyasıyla kurduğu bağlantılarla uluslararası organize suç yapılanmasına dönüştü.

Suikastlar, silahlı saldırılar ve uyuşturucu sevkiyatı gibi çok sayıda suçla bağlantılı olduğu belirtilen Boyun, 22 Mayıs 2024'te İtalya'da yakalanarak tutuklandı.