Kano sporcusunun cansız bedenini böyle bulmuşlar: Ünlü markayla iletişime geçip koordinat bilgileri istendi

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri, özel cihazlarla Sapanca Gölü'nün topoğrafya haritasını çıkardı. Bu kapsamda göl zeminine su altı robotu da indirilerek tarama çalışması yapıldı. Kaan Ege Baran'ın kolunda su geçirmez akıllı saat bulunduğu bilgisi üzerine kurumlar harekete geçti.

ÜNLÜ MARKANIN TÜRKİYE MERKEZİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!

Ünlü markanın Türkiye merkeziyle görüşülerek, saatin koordinat bilgileri istendi.

Bu bilgiler de geldikten sonra devam eden çalışmalar sonucunda Kaan Ege'nin cansız bedeni kıyıdan 1,5 kilometre açıkta 8 metre derinlikte bulundu. Söz konusu bölgenin gölün ortalarında yer almasına karşın en sığ bölge olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır